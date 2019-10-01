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30 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Любови Толкалиной

О том, как звезды провели последний день сентября, читайте в нашем дайджесте.

Юлия Барановская с детьми делится позитивом: «Доброе утро всем и с началом нас всех рабочей недели, пусть она будет интересная и насыщенная».

Екатерина Андреева встретила утро в Швейцарии:

Ани Лорак сфотографировалась на фоне Эйфелевой башни.

Юлия Ковальчук отдыхает у моря: «Бывают фото со смыслом, а бывают фото с ногами».

Яна Рудковская опубликовала новое видео в блоге сына: «Угостил маму Молодильными яблочками из нашего сада) Обещала на лет 10 помолодеть».

Любовь Толкалина показала фото с дочерью: «Куколки. Нет! Птички!!! В Петербурге на удивление тепло сегодня... Но здесь всегда стоит держать нос по ветру, а уши в тепле».

Ирина Пегова предстала в ярком образе: «И снова номер "13 д" @moscowarttheatre любимая прическа! #пиона #мхт».

«Терапия цветом», — показала осенний наряд и новую прическу Юлия Снигирь.

Дмитрий Тарасов опубликовал новое личное фото: «Заставляю плавать своих любимых девочек».

Жена Дмитрия Диброва Полина похвасталась мамой:

«Обычная картина "Не девочка и не с персиками"», — поделилась Ирина Дубцова, которая отдыхает на Мальдивах.

«Новая песня легла на воспоминания о Венеции», — порадовала фанатов Натали.

Сергей Жуков из «Руки вверх» поздравил сына: «Мирончик, солнышко наше любимое! Радость наша с мамой! Сокровище наше, наша нежность, наша рассудительность, наш директор завода) С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! Вся наша любовь к тебе бесконечна и необъятна! Крепкого здоровья тебе, наша радость! Любим! Мама и папа».

Оставленный женой Андрей Григорьев-Апполонов из «Иванушек International» грустит у моря: «Медитирую в ротонде для свадебных церемоний... упаси, Господи!)»

Саша Савельева поделилась семейной фотографией: «В Израиле сегодня празднуют Новый Год! Хорошая возможность еще раз поблагодарить за все и пожелать здоровья и счастья».

Фото и видео: instagram

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