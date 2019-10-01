30 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сергей Жуков из «Руки вверх» поздравил сына: «Мирончик, солнышко наше любимое! Радость наша с мамой! Сокровище наше, наша нежность, наша рассудительность, наш директор завода) С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! Вся наша любовь к тебе бесконечна и необъятна! Крепкого здоровья тебе, наша радость! Любим! Мама и папа».

Оставленный женой Андрей Григорьев-Апполонов из «Иванушек International» грустит у моря: «Медитирую в ротонде для свадебных церемоний... упаси, Господи!)»

Саша Савельева поделилась семейной фотографией: «В Израиле сегодня празднуют Новый Год! Хорошая возможность еще раз поблагодарить за все и пожелать здоровья и счастья».