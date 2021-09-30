30 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Максим Галкин опубликовал групповое фото с друзьями семьи, а также Аллой Пугачевой и двойняшками.

Валерия выложила фото чаепития в кофейне из Будапешта. Стоит отметить современный и стильный образ певицы в косухе и худи.

Лера Кудрявцева поделилась личной трагедией – ей пришлось похоронить свою любимицу Бусинку.

Лиана Шульгина снова представила эффектный образ в белом цвете в стиле сафари – вместе с мужем девушка путешествует по Африке.