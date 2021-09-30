30 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @leratv
Максим Галкин опубликовал групповое фото с друзьями семьи, а также Аллой Пугачевой и двойняшками.
Валерия выложила фото чаепития в кофейне из Будапешта. Стоит отметить современный и стильный образ певицы в косухе и худи.
Лера Кудрявцева поделилась личной трагедией – ей пришлось похоронить свою любимицу Бусинку.
Лиана Шульгина снова представила эффектный образ в белом цвете в стиле сафари – вместе с мужем девушка путешествует по Африке.
Екатерина Климова отмечает день рождения своей дочери Бэллы и делится с подписчиками кадрами и видео с вечеринки.
Стас Пьеха поделился милым фото со своим любимцем и порассуждал об уверенности в себе.
Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров выложил забавное фото с их общей дочерью, которая сидит обиженная.
Кристина Орбакайте выложила уютные фото со своим супругом, Михаилом Земцовым, с которым они отправились в путешествие.
Анна Нетребко путешествует по России с концертами. Оперная дива похвасталась забавной маской и ярким костюмом.
Настя Ивлеева, недавно представившая свое резонансное шоу, порадовала поклонников эффектным селфи в стильном образе.
Фото: Instagram Екатерины Климовой, Леры Кудрявцевой, Анны Нетребко, Курбана Омарова, Максима Галкина, Кристины Орбакайте, Стаса Пьехи, Насти Ивлеевой, Лианы Шульгиной, Курбана Омарова