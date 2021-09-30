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30 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лера Кудрявцева

Фото: @leratv

Максим Галкин опубликовал групповое фото с друзьями семьи, а также Аллой Пугачевой и двойняшками.

Валерия выложила фото чаепития в кофейне из Будапешта. Стоит отметить современный и стильный образ певицы в косухе и худи.

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Стас Пьеха поделился милым фото со своим любимцем и порассуждал об уверенности в себе.

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров выложил забавное фото с их общей дочерью, которая сидит обиженная.

Кристина Орбакайте выложила уютные фото со своим супругом, Михаилом Земцовым, с которым они отправились в путешествие.

Анна Нетребко путешествует по России с концертами. Оперная дива похвасталась забавной маской и ярким костюмом.

Настя Ивлеева, недавно представившая свое резонансное шоу, порадовала поклонников эффектным селфи в стильном образе.

Фото: Instagram Екатерины Климовой, Леры Кудрявцевой, Анны Нетребко, Курбана Омарова, Максима Галкина, Кристины Орбакайте, Стаса Пьехи, Насти Ивлеевой, Лианы Шульгиной, Курбана Омарова