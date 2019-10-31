30 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Звезды вовсю готовятся к Хэллоуину. «Coach VS REFEREE», — показала Анастасия Шубская фото с Александром Овечкиным. «Готовимся к Хэллоуину! Черный маникюр нужен обязательно», — поделилась Клавдия Земцова.

Семьи Марьяны Спивак и Юлии Пересильд наслаждаются первым снегом. «Красота — она везде. Спасибо моим дорогим подписчикам за признание и участие, за теплоту и щедрость! Пусть вам будет всегда тепло», — написала Лариса Гузеева.

«Дома уже выпал снег,а мы с Макаром сбежали на каникулы на солнечный Кавказ в наш любимый санаторий в КВМ», — похвасталась Алика Смехова.

Катя Лель поделилась уютным утренним видео: