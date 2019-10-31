30 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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я выбрал вместо рекламы.
Звезды вовсю готовятся к Хэллоуину. «Coach VS REFEREE», — показала Анастасия Шубская фото с Александром Овечкиным. «Готовимся к Хэллоуину! Черный маникюр нужен обязательно», — поделилась Клавдия Земцова.
Семьи Марьяны Спивак и Юлии Пересильд наслаждаются первым снегом. «Красота — она везде. Спасибо моим дорогим подписчикам за признание и участие, за теплоту и щедрость! Пусть вам будет всегда тепло», — написала Лариса Гузеева.
«Дома уже выпал снег,а мы с Макаром сбежали на каникулы на солнечный Кавказ в наш любимый санаторий в КВМ», — похвасталась Алика Смехова.
Катя Лель поделилась уютным утренним видео:
«Пока мама готовится к гастролям в Санкт-Петербурге, мой маленький ангел тоже работает», — гордится Татьяна Навка дочерью-чемпионом.
«Теперь каждое утро к 9.00 в детский садик. Нашли замечательный, рядом с домом», — похвастался Евгений Папунаишвили.
«Хотя у ребенка каникулы, но надо провести их с пользой! Технический музей интересен и детям и взрослым», — делится Анна Нетребко.
Наталья Водянова продолжает путешествие с детьми: «Последняя остановка в нашем путешествии с детьми по Северному Кавказу — вечная память тебе Беслан».
Ксения Бородина растрогала подписчиков блога забавной видеозаписью: «А вы любите Швинцарию?»
Светлана Бондарчук показала нежное фото, которое заставило некоторых из ее поклонников забеспокоиться: неужели любимица ждет ребенка?
Рианна тоже поделилась нежностью: «Тетушка».
Яна Поплавская анонсировала новое шоу со своим участием: «С Отаром Кушанашвили на программе "Спасите я не умею готовить"».
Фото и видео: instagram
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