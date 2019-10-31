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30 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Анастасии Шубской

О том, как знаменитости провели минувший день, читайте в нашем дайджесте.

Звезды вовсю готовятся к Хэллоуину. «Coach VS REFEREE», — показала Анастасия Шубская фото с Александром Овечкиным. «Готовимся к Хэллоуину! Черный маникюр нужен обязательно», — поделилась Клавдия Земцова.

Семьи Марьяны Спивак и Юлии Пересильд наслаждаются первым снегом. «Красота — она везде. Спасибо моим дорогим подписчикам за признание и участие, за теплоту и щедрость! Пусть вам будет всегда тепло», — написала Лариса Гузеева.

«Дома уже выпал снег,а мы с Макаром сбежали на каникулы на солнечный Кавказ в наш любимый санаторий в КВМ», — похвасталась Алика Смехова.

Катя Лель поделилась уютным утренним видео:

«Пока мама готовится к гастролям в Санкт-Петербурге, мой маленький ангел тоже работает», — гордится Татьяна Навка дочерью-чемпионом.

«Теперь каждое утро к 9.00 в детский садик. Нашли замечательный, рядом с домом», — похвастался Евгений Папунаишвили.

«Хотя у ребенка каникулы, но надо провести их с пользой! Технический музей интересен и детям и взрослым», — делится Анна Нетребко.

Наталья Водянова продолжает путешествие с детьми: «Последняя остановка в нашем путешествии с детьми по Северному Кавказу — вечная память тебе Беслан».

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Фото и видео: instagram

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