30 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Надежда Бабкина побывала на радио, куда пришла в молодежном образе — в джинсах, такой же куртке и голубой рубашке в полоску.

Филипп Киркоров побывал в гостях у Светланы Бондарчук. «Филипп проверил свой свадебный подарок, и прекрасно поговорили о дружбе и не только», — написала Светлана в микроблоге.