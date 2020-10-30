30 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/samoylovaoxana/
Лена Перминова показала волшебный подводный мир, который увидела по время плавания в открытом океане. «Такого я не испытывала никогда! Это просто фантастические эмоции: ощущение абсолютной свободы, детский восторг, когда ничего тебя не ограничивает. Ты просто отдаешься воде и рядом с тобой плывет такая огромная черепаха, которая совершенно прекрасно себя чувствует в своей естественной среде! Однажды мы уже пытались поплавать с Тортиллами в Мексике, но тогда приходилось добираться до черепашьей тропы 1,5 часа и ждать еще столько же в очереди», — поделилась эмоциями модель.
Надежда Бабкина побывала на радио, куда пришла в молодежном образе — в джинсах, такой же куртке и голубой рубашке в полоску.
Филипп Киркоров побывал в гостях у Светланы Бондарчук. «Филипп проверил свой свадебный подарок, и прекрасно поговорили о дружбе и не только», — написала Светлана в микроблоге.
Оксана Фандера в день 30-летия сына Ивана показала его фото — счастливого именинника в маске и с воздушными шарами.
Хайди Клум, которая славится своими костюмами на Хеллоуин, показала приготовление к празднику в этом году, но до конца интригу не раскрыла.
Оксана Самойлова рассказала, что ее семья тоже готова праздновать и дети сами выбирали себе костюмы. Многодетная мать опубликовала снимок сына Давида в образе маленького Дракулы.
Анна Нетребко прогулялась в Санкт-Петербурге в ярком пальто цвета фуксии и с задорными хвостиками на голове.
Юлия Меньшова показала редкое фото с мамой Верой Алентовой и рассказала душевную историю про то, как подбирает маме гардероб.
Ева Польна порадовала поклонников забавным видео. «Пост боди и соул-позитива. Впереди самые неласковые месяцы в году. Нас ждут: дождеснег, бррр холод, низкое мрачное небо над головой, а то и вовсе "полное присутствие Полярной ночи" — уходишь на работу/учебу в темноте, в темноте же и возвращаешься.
Добавим общую нерадостную ситуацию в мире иииии.... одной ногой в депрессии. Тут любому весельчаку взгрустнется. Но не мне! Я не готова, не согласна, не собираюсь поддаваться! Я объявляю войну унынию и депрессии в отдельно взятой мне и в вас, друзья. На этой самой странице! Давайте поддерживать и заряжать друг друга позитивными вибрациями, как модно сейчас говорить! Делиться лучшими эмоциями!», — написала она в Instagram.
Наталья Водянова опубликовала фото с дочерью Невой: на снимке модель и ее девочка выглядят сестрами.
Виктория Дайнеко похвасталась отдыхом в Дубае. А Саша Бортич показала, как выглядела в ясельном возрасте.
Гоар Аветисян показала милое видео с сыном Гаспаром. «Мечта любой мамы собираться за 7 секунд, не так ли?», — прокомментировала она.
Олимпийская чемпионка по гимнастике Светлана Хоркина поздравила с днем тренера и показала, что не растеряла еще спортивную форму.
Иван Охлобыстин поделился теплым кадром с супругой Оксаной. Снимок супруги сделали во время прогулки по вечерней Москве. «Ночь — наше время», — написал актер в микроблоге.
Дрю Берримор показала правдивое селфи с любимым питомцем и поздравила всех с днем кошек.
Фото и видео: Instagram Виктории Дайнеко, Наталии Водяновой, Гоар Аветисян, Ивана Охлобыстина, Дрю Берримор, Светланы Хоркиной, Евы Польны, Саши Бортич, Юлии Меньшовой, Анны Нетребко, Хайди Клум, Оксаны Самойловой, Оксаны Фандеры, Светланы Бондарчук, Надежды Бабкиной, Елены Перминовой
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