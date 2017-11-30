О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Дочь Кети Топурии с папой сфотографировались с тигром. Игорь Верник поздравил сына Гришу с 18 летием. Наталья Водянова опубликовала фото с мамой.

Ксения Собчак похвасталась фотографией для обложки Esquire «с державою в руке». Анна Седокова опубликовала фото у океана и рассказала о возвращении к спорту: «С таким лицом только в большой спорт и возвращаться. Самое сложное — поднять попу и прийти. Тут уже дело нормально идет. Я сегодня тренажеры не хочу. Поработала с весами, растянулась, побегала. Хочу тренера крутого, но только чтобы меня не жалел, а был со мной жесток».

Ким Кардашьян показала новое голое селфи. Полина Гагарина показала постройневшую фигуру на премии «Высшая Лига» от «Нового радио». Екатерина Климова поделилась уютным снимком в халатике.

Сын Яны Рудковской решил жениться: