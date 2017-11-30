30 ноября: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Дочь Кети Топурии с папой сфотографировались с тигром. Игорь Верник поздравил сына Гришу с 18 летием. Наталья Водянова опубликовала фото с мамой.
Ксения Собчак похвасталась фотографией для обложки Esquire «с державою в руке». Анна Седокова опубликовала фото у океана и рассказала о возвращении к спорту: «С таким лицом только в большой спорт и возвращаться. Самое сложное — поднять попу и прийти. Тут уже дело нормально идет. Я сегодня тренажеры не хочу. Поработала с весами, растянулась, побегала. Хочу тренера крутого, но только чтобы меня не жалел, а был со мной жесток».
Ким Кардашьян показала новое голое селфи. Полина Гагарина показала постройневшую фигуру на премии «Высшая Лига» от «Нового радио». Екатерина Климова поделилась уютным снимком в халатике.
Сын Яны Рудковской решил жениться:
Юлия Ковальчук рассказала о первом после декрета дне:
Алика Смехова показала зимнее фото с детьми:
Александр Олешко в 13-й раз встретил 2018-й год:
Игорь Николаев тряхнул стариной:
В тесном уютном кругу вспоминаем себя любимых и молоденьких!) Время предновогодних съёмок пришло!) 🎄#игорьниколаев @orbakaite_k @fkirkorov @malakhov007 #приветандрей
Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)
Анна Семенович поделилась праздничным настроением: «Как я люблю это время года! Уже чувствуется предновогодняя суета, все друг друга поздравляют с наступающим и желают счастья. Мне даже кажется, люди становятся добрее и счастливее, Новый год нас всех объединяет и дарит ощущение чуда. Я на днях буду наряжать дома елку и покупать подарки!»
А у вас уже есть новогоднее настроение?
Фото: instagram