30 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @anikiti4na
Зимние праздники уже не за горами, и их атмосфера буквально ощущается в воздухе. Риз Уизерспун к зимним праздникам уже готова и уточняет — сколько рабочих дней осталось до Рождества?
Анна Михалкова примеряет на себе теплые и нежные оттенки и публикует стильное селфи в пальто и розовом худи, а Елена Темникова пожаловалась на саму себя — девушка никак не может собраться с силами, чтобы наконец начать делать домашнюю работу по португальскому языку, который изучает.
Юлия Такшина в свой выходной проводит время на кухне и кулинарит — актриса спросила советов и интересных рецептов у своих поклонников и пообещала приготовить и выложить лучший рецепт.
Лиза Арзамасова прощается с осенью элегантной фотосессией в одном из любимых образов среди своих поклонников — с темным дерзким каре.
А у Кети Топурии зима уже началась в Москве традиционно с пробок. Звезда пожаловалась, что уже два часа едет на съемки, но декабрь в столице всегда слишком суматошный. Юлия Ковальчук в плохую погоду поднимает себе настроение вкусным десертом. Стоит отметить, что, несмотря на отличные кулинарные навыки, артистка может похвастаться прекрасной точеной фигурой.
А пока праздники не наступили, артисты все в работе. Нонна Гришаева опубликовала закулисное фото со Светланой Пермяковой прямо в сценическом образе, а у Теоны Контридзе — время приятных знакомств:
«Друзья, я позавчера благодаря Алсу и ее потрясающей дочери Микелле познакомилась с Хрюшей. У меня был подлинный приступ восторга. Любовь детства …. Я поймала себя на мысли, что абсолютно серьезно говорю с ним», — рассказала она под забавным фото.
Регина Тодоренко тоже не собирается расслабляться и уверенно работает над своей карьерой. Телеведущая поделилась с поклонниками секретом — девушка отправляется на пробы для зарубежного проекта. Имя режиссера звезда «Орла и решки» не называет, но намекает, что у него есть «Оскар».
А певица Зиверт очень весело отметила день рождения — единственная фото с вечеринки представляет собой истоптанные белые сапоги.
«Хорошо потанцевали», — заявила артистка.
Анна Хилькевич тоже танцует — вместе со своими дочками. Пока зажигательное трио просто играет, но у девочек явно есть все шансы сделать карьеру на сцене.
Елена Ксенофонтова поделилась настроением после ночных перелетов и кадрами из атмосферной фотосессии:
«Всю ночь летела. Два перелета. Должен был быть еще и третий, но... Печально летела. Ночь. Не видно... Облаков не видно. А мне так важно их видеть. Ведь каждый раз я жду встречи с ними в надежде разглядеть того, кто "сидит на облаке, свесив ножки вниз". Знаю, что сидит. Просто я не успеваю разглядеть. И сегодня не получилось».
Инна Маликова похвасталась точеной фигурой и изумительной пластикой — артистка поделилась видео с танцами и собрала комплименты от поклонников.
Дарья Повереннова рассказала, как она переживает разлуку со своей дочерью — совсем недавно она вернулась в Южную Корею, где сейчас проживает.
«Как бы мне не было тяжело переживать разлуку с дочерью, я знаю одно: я никогда не вставала у нее на пути. Наоборот, всегда уважала ее выбор, даже если его сама не разделяла. Да, именно так! Потому что мы забываем, что наши дети — это отдельные от нас люди, со своим мировоззрением и своими желаниями. И им от нас нужно только одно. Поддержка! И это, кстати, ответ на один из частых ко мне вопросов, как я воспитывала свою дочь. Поддерживайте своего ребенка — и он будет вас любить».
Анна Банщикова поделилась кадрами с прошедшего отдыха с детьми в Майами. Судя по тому, что времени выкладывать фотографии у нее не было, все прошло отлично.
У сына Тимати и Насти Решетовой свои достижения — мальчик уверенно читает буквы по русским кубикам, да и английский, считает мама, не за горами. Его старшая сестра уже учится на английском языке, а значит, и у него все впереди.
Фото: Instagram Анны Банщиковой, Анны Хилькевич, Теоны Контридзе, Анастасии Решетовой, Дарьи Поверенновой, Инны Маликовой, Нонны Гришаевой, Лизы Арзамасовой, Кети Топурии, Регины Тодоренко, Елены Темниковой, Анны Михалковой