30 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Зимние праздники уже не за горами, и их атмосфера буквально ощущается в воздухе. Риз Уизерспун к зимним праздникам уже готова и уточняет — сколько рабочих дней осталось до Рождества?

Анна Михалкова примеряет на себе теплые и нежные оттенки и публикует стильное селфи в пальто и розовом худи, а Елена Темникова пожаловалась на саму себя — девушка никак не может собраться с силами, чтобы наконец начать делать домашнюю работу по португальскому языку, который изучает.

Юлия Такшина в свой выходной проводит время на кухне и кулинарит — актриса спросила советов и интересных рецептов у своих поклонников и пообещала приготовить и выложить лучший рецепт.

Лиза Арзамасова прощается с осенью элегантной фотосессией в одном из любимых образов среди своих поклонников — с темным дерзким каре.