30 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/tatiana_navka/
Татьяна Навка похвалила Ольгу Бузову за ее целеустремленность во время участия в шоу «Ледниковый период». «До проекта не была знакома с ней лично, но пообщавшись, оказалась вполне приятная, адекватная и невероятно трудолюбивая девушка, что не может не восхищать! Хочу отметить, что фигурное катание, на мой взгляд, дается ей тяжелее всех остальных участников, но ее работоспособность, упорство и азарт привело к финалу», — написала олимпийская чемпионка в блоге.
Томас Невергрин, который уже много лет живет в России, поздравил дочь Киану с днем рождения и показал нежное фото с ней.
Фото: www.instagram.com/p/CIOIGMChfpK/
Дарья Мороз опубликовала фото своих милых девочек — дочери Ани и сестры Вари. «Любимые курочки», — написала она в социальной сети.
Надежда Михалкова показала подписчикам необычные и яркие рисунки детей Нины и Ивана.
На странице сына Инны Маликовой Дмитрия появилось его фото с красавицами — вечно молодой мамы и женой.
Вера Брежнева устроила фотосессию в шикарном отеле.
Фото: www.instagram.com/ververa/
Анастасия Волочкова прилетела с Мальдив и сразу же отправилась в салон красоты. На фото она похвасталась золотым загаром.
Валдис Пельш показал фото со съемок, обычно такие сцены остаются за кадром. «У нас правда одна: снял маску, твой дом — тюрьма», — подписал он снимок.
Фото: www.instagram.com/pelshtv/
«У нас с Леонидом всегда все хорошо получалось», — подписала Ирина Дубцова фото с ди-джеем Леонидом Руденко, с которым ее связывали творческие и романтические отношения.
Фото: www.instagram.com/dubtsova_official/
Дарья Мельникова в сториз показала фото, где позирует в наряде Снегурочки.
Фигуристка Елена Ильиных опубликовала фото с избранником Сергеем Полуниным и рассказала о планах на будущее после того, как она и Влад Топалов покинули «Ледниковый период». «Как ваши дела? Период после окончания съемок выдался не простым. Сначала лечили ребенка, потом его маму, силы покинули сразу же после сигнала организму о том, что ВСЕ, все закончилось для нас. Организм решил, что маме лучше никуда не выходить (иначе меня просто не заставишь сидеть дома). Но быть дома с семьей — кайф. В этот непростой период желаю всем богатырского здоровья и побольше заботы и любви от ваших самых близких. P.S. Спасибо за тысячи ваших комментариев с поддержкой и любовью», — написала спортсменка в блоге.
Дима Билан и Сергей Лазарев, которых многие считают соперниками и чуть ли не врагами, опубликовали совместное фото. «Дядя Сережа и дядя Дима. Я знаю, вы ждали это фото!», — подписал снимок Дима Билан.
Супруга Никиты Преснякова Алена показала фото расслабленного мужа с питомцем. А Евгений Папунаишвили похвастался богатырским здоровьем, опубликовав снимок, на которым босиком стоит на снегу в Ханты-Мансийске.
Фото и видео: Instagram Евгения Папунаишвили, Алены Пресняковой, Димы Билана, Елены Ильиных, Дарьи Мельниковой, Ирины Дубцовой, Валдиса Пельша, Анастасии Волочковой, Веры Брежневой, Дмитрия Маликова (младшего), Надежды Михалковой, Дарьи Мороз, Томаса Невергрина, Татьяны Навки
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