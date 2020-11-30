30 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Татьяна Навка похвалила Ольгу Бузову за ее целеустремленность во время участия в шоу «Ледниковый период». «До проекта не была знакома с ней лично, но пообщавшись, оказалась вполне приятная, адекватная и невероятно трудолюбивая девушка, что не может не восхищать! Хочу отметить, что фигурное катание, на мой взгляд, дается ей тяжелее всех остальных участников, но ее работоспособность, упорство и азарт привело к финалу», — написала олимпийская чемпионка в блоге.

Томас Невергрин, который уже много лет живет в России, поздравил дочь Киану с днем рождения и показал нежное фото с ней.