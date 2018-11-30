30 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Проверили — Цюрих к Рождеству готов!», — отчиталась Пелагея.

«Прекрасное плодотворное завершение рабочей недели в Казани, на «Добрую детскую волну», в компании коллег под руководством Игоря Крутого. Спасибо, гостеприимный Татарстан!! Отдельная благодарность Мэру Казани — Метшину Ильсуру Раисовичу, за фантастический прием и организацию детского фестиваля для детей с ограниченными возможностями на самом высоком уровне! До встречи в следующем году!!», — поделился Филипп Киркоров.

Лариса Вербицкая поделилась домашним фото: «Меня точно поцеловал Господь! Каждый раз я думаю об этом, когда наступает день моей свадьбы и вообще день нашей встречи! 33 года вместе... Спасибо за каждый день вместе».

Ксения Бородина тоже показала фото с мужем: «Редкое фото. Пришлось втянуть животы, потому что объелись мы тааак, как будто уже погуляли за праздничным столом, Новый год наступил)))».

Светлана Зейналова рассказала о детях: «Картина «Ревность», или «Живая собака против механической». Забегая вперёд, скажу, что в результате «победила» живая собака: Вероня бросила игрушку, развернулась и вцепилась в собачьи тёплые уши. Но пока Рия всем своим видом показывает уровень душевных переживаний.....»

Тутта Ларсен рассказала, почему выбрала для своих частную школу и показала контрольную тетрадь: «Вы меня часто спрашиваете, как я выбирала школу для старших детей. Все просто: для меня атмосфера в школе важнее ее рейтингов и регалий. То есть, конечно же, образовательный процесс важен. Но для меня на первом месте всегда то, как в школе относятся к детям. И личность учителя. Поэтому я выбрала частную школу. В которой учителя вот так общаются с детьми. Уважение, дружба и доверие. Мне все равно, сколько детей в школе выигрывают олимпиады и поступают в мгимо. Для меня главное, чтобы ребенок в школе чувствовал себя человеком. Да, это недешево. И попасть в такую школу непросто. И если бы нам не повезло, я бы, наверное, перевела детей на домашнее обучение. Потому что я хочу, чтобы они запомнили эту часть своей жизни, как интересный и полный радости процесс, а не каторгу длиною в 11 лет».

Эмин Агаларов поблагодарил бывшую жену: «Всем детишкам счастья! Лейла спасибо тебе за это волшебство!!!! The boys are amazing !!!!!!!!!!!!!!»

Анастасия Стоцкая и Филипп Киркоров показали новые фотографии своих детей.

Яна Поплавская показала, как готовит котлетки.