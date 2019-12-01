30 ноября-1 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Виктория Боня пожаловалась на то, что не может набрать вес: «Ела я ела, все пыталась отъесться и что вы думаете? Сейчас встала на весы и мой вес снова 50 кг 😂😭 Уже смех сквозь слёзы! Девочки, ну скажите мне, что за фигня? Как мне удержать вес?? Опять одни косточки торчат 😏Что мне делать??? Меня реально волнует этот вопрос!».