30 ноября-1 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Алены Свиридовой
В эти выходные стартовала календарная зима. Многие звезды поздравили подписчиков с ее началом, а Юлия Ковальчук уже поставила елку.
Анна Нетребко показала, какой бумажный небоскреб собрал ее сын Тияго.
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Дождливое утро Воскресенья- торжественный сбор мозаики бумажного небоскрёба. Ребёнок молодец, а мама в очередной раз поняла, что у неё 0 терпения..😤😬 Rainy Sunday morning 🌧🌫... making up World Trade Center 3D puzzle... Tiago did great, but mama understood again, what she has zero patience 😤😬🙄
Российский звёздный десант высадился в Дюссельдорфе, чтобы в очередной раз отметить на сцене 65-летие Игоря Крутого.
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Это был фантастический вечер в центре Европы, в ГЕРМАНИИ, Дюсельдорфе, который случился сеголня,30.11.19,благодаря моему другу,Маэстро ИГОРЮ КРУТОМУ @igorkrutoy65 , который продолжает феерично отмечать свои 65 лет в кругу своих друзей и поклонников своего творчества, а для нас, его друзей, радоваться за него и видеть эти переполненные залы, эти супераншлпги в лучших залах мира, в одном из которых мы только что выступили👏. То ли еще будет! Спасибо , дорогой Игорь, и ещё раз самые добрые и искренние поздравления с сегодняшним триумфом твоего таланта!💐 Look by @dolcegabbana
Ксения Бородина похвасталась очередным достижением старшей дочки.
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Лучшие @school_rg_lina ♥️♥️🌹🌹🌹 У нас первое место💋💋💋👏👏👏 Мару впервые выступала с мячом, я так нервничала, перед выступлением ничего не получалось 🙀🙈 Я вот в этот момент, головой все понимаю, а на лице такое выражение , от которого ребёнок в шоке, трудно контролировать. Да ещё она вдруг решает сдаться и тут маму накрывает👺 вот нельзя в этот момент ругать, это как с домашним заданием, когда тебе все очевидно, а ребёнок в этом момент начинает циклиться и тут состояние включается, как -будто срок отмотала😂🙈🙀 Потом все успокоились , собрались и первое место. Она первый раз выступала с мячом, это дико тяжело, ни разу не уронила🤗🤗🤗
Дочь Кристины Орбакайте практикует растяжку в любом удобном месте.
Эмин поздравил сыновей с днем рождения и показал трогательные фотографии с именинниками.
Сыну Игоря Верника исполнилось 20 лет.
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Сын мой, Гришуля, с Днём Рождения! Помню этот день в мельчайших подробностях, а тебе сегодня исполнилось 20 лет. Как это может быть?! Как это из крошечного малыша ты так стремительно превратился в моего друга, с которым можно говорить обо всем, совершенно обо всем?! В тебе есть все,о чем только может мечтать отец. Хочу видеть тебя счастливым! Сам решай , что делать , куда идти , как расставлять приоритеты, с кем связывать судьбу, я всегда рядом, ты знаешь это, лишь бы ты был счастлив! Будь Здоров, сын мой! Горжусь тобой ! Люблю тебя очень!
Дмитрий Дибров сыграл с сыном в «Кто хочет стать миллионером».
Виктория Боня пожаловалась на то, что не может набрать вес: «Ела я ела, все пыталась отъесться и что вы думаете? Сейчас встала на весы и мой вес снова 50 кг 😂😭 Уже смех сквозь слёзы! Девочки, ну скажите мне, что за фигня? Как мне удержать вес?? Опять одни косточки торчат 😏Что мне делать??? Меня реально волнует этот вопрос!».
Ирина Пегова дразнит сочными фотографиями из Крыма.
Светлана Лобода поздравила бабушку с 82-летием.
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мы называем бабушку Машу «скорой помощью» . Она нас вырастила и спасала нашу семью в непростые времена... сейчас мы видимся редко , но при встрече я растворяюсь в тепле и заботе .... дорогая бабушка Маша ,берегите себя , будьте здоровы и Живите долго !! #82года❤️ #моиродныеилюбимые
Лиза Пескова показала фото с братом.
Глафира Тарханова рассказала о детской «шалости».
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ИСТОРИЯ произошла вчера...😂😂😂 Я еду с работы вечерком, звоню мужу, сообщить что скоро буду, не нужно ли чего-нибудь купить по пути... и дежурно спрашиваю: " КАК ДЕЛА?"... А он в ответ: "К нам, -говорит, ПОЛИЦИЯ ПРИХОДИЛА!😳 Я в шоке!!! 👀 ЧТО СЛУЧИЛОСЬ??? Младший добрался до телефона среднего сына (кнопочного раритетного - почему у моих детей нет смартфонов - это отдельная тема, если интересно расскажу как-нибудь 😉), что-то на телефоне 2-УХ ГОДОВАЛЫЙ ПУПС ПОНАЖИМАЛ, обошел блокировку и вызвал🚔 ...😕 Домашние и знать не знают, но телефон стал звонить, трубку взял 9-летний владелец... ему говорят: "Девушка вы полицию вызывали???" 😅 у Ермолая голос мальчишеский с хрипотцой, он ничего понять не может🙊 передал трубку папе...тут стали выяснять кто, кому и когда звонил... Оказывается если сигнал поступил, полиция обязана приехать, мои написали письменный отказ и объяснили недоразумение, конечно же, мы извинились за ложный вызов и по телефону и лично!!! Мне, когда муж ЭТО рассказывал, было ощущение, ВСЕ КАК В КИНО😂😂😂 МОЖЕТ ХОРОШО, ЧТО НА ЧЕТВЕРЫХ, У МОИХ ДЕТЕЙ ОДИН КНОПОЧНЫЙ АППАРАТ??? 😂😂😂
А как вы провели эти выходные?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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