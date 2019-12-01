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30 ноября-1 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Алены Свиридовой

Фото: Instagram Алены Свиридовой

О том, как звезды провели выходные, читайте в нашем дайджесте.

В эти выходные стартовала календарная зима. Многие звезды поздравили подписчиков с ее началом, а Юлия Ковальчук уже поставила елку.

Анна Нетребко показала, какой бумажный небоскреб собрал ее сын Тияго.

Российский звёздный десант высадился в Дюссельдорфе, чтобы в очередной раз отметить на сцене 65-летие Игоря Крутого.

Ксения Бородина похвасталась очередным достижением старшей дочки.

Дочь Кристины Орбакайте практикует растяжку в любом удобном месте.

Эмин поздравил сыновей с днем рождения и показал трогательные фотографии с именинниками.

Сыну Игоря Верника исполнилось 20 лет.

Дмитрий Дибров сыграл с сыном в «Кто хочет стать миллионером».

Виктория Боня пожаловалась на то, что не может набрать вес: «Ела я ела, все пыталась отъесться и что вы думаете? Сейчас встала на весы и мой вес снова 50 кг 😂😭 Уже смех сквозь слёзы! Девочки, ну скажите мне, что за фигня? Как мне удержать вес?? Опять одни косточки торчат 😏Что мне делать??? Меня реально волнует этот вопрос!».

Ирина Пегова дразнит сочными фотографиями из Крыма.

Светлана Лобода поздравила бабушку с 82-летием.

Лиза Пескова показала фото с братом.

Глафира Тарханова рассказала о детской «шалости».

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ИСТОРИЯ произошла вчера...😂😂😂 Я еду с работы вечерком, звоню мужу, сообщить что скоро буду, не нужно ли чего-нибудь купить по пути... и дежурно спрашиваю: " КАК ДЕЛА?"... А он в ответ: "К нам, -говорит, ПОЛИЦИЯ ПРИХОДИЛА!😳 Я в шоке!!! 👀 ЧТО СЛУЧИЛОСЬ??? Младший добрался до телефона среднего сына (кнопочного раритетного - почему у моих детей нет смартфонов - это отдельная тема, если интересно расскажу как-нибудь 😉), что-то на телефоне 2-УХ ГОДОВАЛЫЙ ПУПС ПОНАЖИМАЛ, обошел блокировку и вызвал🚔 ...😕 Домашние и знать не знают, но телефон стал звонить, трубку взял 9-летний владелец... ему говорят: "Девушка вы полицию вызывали???" 😅 у Ермолая голос мальчишеский с хрипотцой, он ничего понять не может🙊 передал трубку папе...тут стали выяснять кто, кому и когда звонил... Оказывается если сигнал поступил, полиция обязана приехать, мои написали письменный отказ и объяснили недоразумение, конечно же, мы извинились за ложный вызов и по телефону и лично!!! Мне, когда муж ЭТО рассказывал, было ощущение, ВСЕ КАК В КИНО😂😂😂 МОЖЕТ ХОРОШО, ЧТО НА ЧЕТВЕРЫХ, У МОИХ ДЕТЕЙ ОДИН КНОПОЧНЫЙ АППАРАТ??? 😂😂😂

Публикация от Глафира Тарханова (@glafiratarhanova)

А как вы провели эти выходные?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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