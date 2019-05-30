30 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Надежда Михалкова тоже поделилась уютом: «Через два дня - лето а на заборе #малиновыйсвет».

Галина Юдашкина похвасталась спортивным телом: «И ведь неважно какое количество детей, важна мотивация».

Синди Кроуфорд показала нежное фото с мужем. Хайди Клум — с папой: «I love you ❤️ Papa ❤️». Потап — с женой: «Счастье — это так просто...».

София Ротару поздравила внучку: «С Днем рождения мое солнце! Счастья, любви и удачи! Я тебя очень люблю! ❤️»