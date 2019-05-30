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30 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Дарьи Мороз

Как звезды провели минувший день — читайте в нашем дайджесте.

Дарья Мороз похвасталась талантом дочери: «Ну... короче... это СИЯЮЩИЕ МЕДУЗЫ... и... панда наверное», — написала она.

Мария Погребняк предстала в ярком образе: «На родительское собрание».

Кристина Орбакайте показала уютное видео:

Надежда Михалкова тоже поделилась уютом: «Через два дня - лето а на заборе #малиновыйсвет».

Галина Юдашкина похвасталась спортивным телом: «И ведь неважно какое количество детей, важна мотивация».

Синди Кроуфорд показала нежное фото с мужем. Хайди Клум — с папой: «I love you ❤️ Papa ❤️». Потап — с женой: «Счастье — это так просто...».

София Ротару поздравила внучку: «С Днем рождения мое солнце! Счастья, любви и удачи! Я тебя очень люблю! ❤️»

Катя Лель посетовала: «Не успели нашу девочку проводить в лагерь, а уже сильно скучаем!!!»

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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