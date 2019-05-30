30 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дарья Мороз похвасталась талантом дочери: «Ну... короче... это СИЯЮЩИЕ МЕДУЗЫ... и... панда наверное», — написала она.
Мария Погребняк предстала в ярком образе: «На родительское собрание».
Кристина Орбакайте показала уютное видео:
Надежда Михалкова тоже поделилась уютом: «Через два дня - лето а на заборе #малиновыйсвет».
Галина Юдашкина похвасталась спортивным телом: «И ведь неважно какое количество детей, важна мотивация».
Синди Кроуфорд показала нежное фото с мужем. Хайди Клум — с папой: «I love you ❤️ Papa ❤️». Потап — с женой: «Счастье — это так просто...».
София Ротару поздравила внучку: «С Днем рождения мое солнце! Счастья, любви и удачи! Я тебя очень люблю! ❤️»
Катя Лель посетовала: «Не успели нашу девочку проводить в лагерь, а уже сильно скучаем!!!»
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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