30 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Елена Исинбаева поделилась важным наблюдением: «Когда у тебя есть дети, начинаешь чаще обращать внимание на то, что тебя окружает... Я много раз ходила мимо этих кустов с розами и не замечала их, а Ева каждый раз останавливается и восхищается их красотой и ароматом. Благодаря дочери я стала более внимательной к окружающей среде!»
Анфиса Чехова готовится к празднованию дня рождения сына: «Завтрашний именинник счастлив: ему уже сегодня купили набор Майнкрафт, этих странных пиксельных человечков. Как мало маленькому человеку надо для счастья».
Данила Козловский пострадал при встрече с питомцем: «Когда тебя очень рады видеть, но при этом педикюр на лапах ***овый». Дима Билан обновил образ.
Николь Кидман показала нежное фото с мужем. Анастасия Сирцкая поздравила дочку с первым днем рождения. Валерия радуется подарку от мужа: «Лучшие друзья девушек-это бреелооки. Муж домой пришел с прикольными сувенирами. Он, кстати, в юности серьезно занимался футболом и даже входил в юношескую сборную Дагестана. Старая любовь не проходит — с нетерпением ждет Чемпионата мира, да не только он, а вся наша семья».
Оксана Федорова рассказала о своем полезном хобби: «Танцы для меня — это и тренировка гибкости, и отдых от работы, и ни с чем не сравнимое удовольствие. А вы любите танцевать?»
Тина Канделаки работает над растяжкой: «Таким был мой поздний вечер... 8.25 утра, а я уже заканчиваю тренировку и бегу на работу. Сил и энергии после панчакармы явно стало больше. Народ, я не агитирую, в мире 30000 диет и аюрведа всего лишь одна из дорог. Но, веганство явно моя тема. Я 20 лет не ем мясо. Только рыбу и морепродукты. Сейчас без рыбы 2 месяца, а тренироваться стала только мощнее. Веганы со стажем, просветите, как вы живете? В постоянной легкости бытия?»
Ольга Кабо похвасталась гибкостью и худыми ногами. Надежда Михалкова сверкнула фигурой на шоу Ивана Урганта. Анна Михалкова показала забавное селфи: «Всегда в наличии два любопытных носа! Если есть чужие дела- обращайтесь)))»
Вера Брежнева кокетничает: «Платье украшает девушку или девушка платье?»
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