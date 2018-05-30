30 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Елена Исинбаева поделилась важным наблюдением: «Когда у тебя есть дети, начинаешь чаще обращать внимание на то, что тебя окружает... Я много раз ходила мимо этих кустов с розами и не замечала их, а Ева каждый раз останавливается и восхищается их красотой и ароматом. Благодаря дочери я стала более внимательной к окружающей среде!»

Анфиса Чехова готовится к празднованию дня рождения сына: «Завтрашний именинник счастлив: ему уже сегодня купили набор Майнкрафт, этих странных пиксельных человечков. Как мало маленькому человеку надо для счастья».

Данила Козловский пострадал при встрече с питомцем: «Когда тебя очень рады видеть, но при этом педикюр на лапах ***овый». Дима Билан обновил образ.

Николь Кидман показала нежное фото с мужем. Анастасия Сирцкая поздравила дочку с первым днем рождения. Валерия радуется подарку от мужа: «Лучшие друзья девушек-это бреелооки. Муж домой пришел с прикольными сувенирами. Он, кстати, в юности серьезно занимался футболом и даже входил в юношескую сборную Дагестана. Старая любовь не проходит — с нетерпением ждет Чемпионата мира, да не только он, а вся наша семья».

Оксана Федорова рассказала о своем полезном хобби: «Танцы для меня — это и тренировка гибкости, и отдых от работы, и ни с чем не сравнимое удовольствие. А вы любите танцевать?»