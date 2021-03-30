30 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: @sirg74
Сергей Харченко поделился теплым совместным фото со своей возлюбленной, Светланой Бондарчук. Как отметили в комментариях подписчики, пара выглядит очень гармонично.
Наталья Рудова делится фото из отпуска в Сочи на берегу моря – актриса демонстрирует стильный total black.
Агния Дитковските поздравляет любимого супруга с днём рождения и публикует его фото.
Лиза Арзамасова признается в солнцезависимости и публикует яркое летнее фото в шляпе и темных очках.
Агата Муцениеце заинтриговала подписчиков и попросила запомнить ее брюнеткой. Значит ли это, что актриса решила поменять имидж?
Валерия поделилась весенней фото на каблуках и в элегантном песочном пальто. Певица наслаждается столичной теплой погодой.
Егор Крид публикует фото со своим верным питомцем и рассуждает о преимуществах кошек и собак.
Алла Пугачева показала, как. Ее дочь Лиза изображает «девочку из Инстаграм» и выражает надежду, что сама она в такую ну превратиться.
Анна Седокова поделилась фото в купальнике, в котором продемонстрировала шикарную эффектную фигуру.
Кети Топурия показала нежное фото с супругом Львом Деньговым. В конце прошлого года пара стала родителями.
Алсу снова обратилась к подписчикам за советами по стилю и предложила выбрать, какие серьги-кольца идки ей больше.
Фото и видео: Instagram Валерии, Натальи Рудовой, Агаты Муцениеце, Алсу, Аллы Пугачевой, Лизы Арзамасовой, Егора Крида, Агнии Дитковските, Кети Топурии, Анны Седоковой
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