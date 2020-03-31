30 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Деми Мур поделилась милой фотографией с собачкой дочери: «А кто это у меня на голове?»

Вика Цыганова поделилась историей из жизни и «домашней» фотографией: «Сегодня с Настей мы поработали спасателями нашего Маркуши. Парень со всей... прыгнул на водное покрывало, и... бассейн у нас 2 метра глубиной... мы словно морские фурии, подхватили Марка, он даже не успел пискнуть и испугаться. Уже учится бегать на дорожке».

Надежда Сысоева поделилась архивной фотографией: «Узнаете ? ЭТО Я! Мама прислала, разбирает тоже шкафчики дома. Помню эту фотосессию у знаменитого Красноярского фотографа, идея бомба — я в капусте #мне20».

Дочь Кристины Орбакайте отметила день рождения дома.

Аккаунт Московского театра О. Табакова опубликовал «карантинное» фото Евгения Миллера: «Карантин – это время не для шашлыков в парке, а для кулинарных экспериментов на кухне».

Лена Кулецкая опубликовала в блоге видеоролик с артистичной дочкой: