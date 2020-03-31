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30 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Деми Мур

О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Деми Мур поделилась милой фотографией с собачкой дочери: «А кто это у меня на голове?»

Вика Цыганова поделилась историей из жизни и «домашней» фотографией: «Сегодня с Настей мы поработали спасателями нашего Маркуши. Парень со всей... прыгнул на водное покрывало, и... бассейн у нас 2 метра глубиной... мы словно морские фурии, подхватили Марка, он даже не успел пискнуть и испугаться. Уже учится бегать на дорожке».

Надежда Сысоева поделилась архивной фотографией: «Узнаете ? ЭТО Я! Мама прислала, разбирает тоже шкафчики дома. Помню эту фотосессию у знаменитого Красноярского фотографа, идея бомба — я в капусте #мне20».

Дочь Кристины Орбакайте отметила день рождения дома.

Аккаунт Московского театра О. Табакова опубликовал «карантинное» фото Евгения Миллера: «Карантин – это время не для шашлыков в парке, а для кулинарных экспериментов на кухне».

Лена Кулецкая опубликовала в блоге видеоролик с артистичной дочкой:

Нино Нинидзе, Анна Седокова и Николай Валуев поделились уютными домашними фотографиями.

Стас Костюшкин показал мимимишную тренировку:

Лукерья Ильяшенко — забавную: «Тренировка "Тряпка слабовольная". Очень короткая, не очень эффективная, совсем не профессиональная, зато бесплатно! Как будто вам есть еще чем заняться! Пффф! Форма одежды — пижама!»

Татьяна Навка продолжает демонстрировать сложные асаны: «Пока есть время совершенствуем баланс и гармонию! Тренируемся, дорогие мои, тренируемся!!! Карантин закончится, а лето скоро! Поза в йоге называется "Райская птица"».

«Мне всегда тяжело давалась адаптация к переменам. Именно поэтому, когда у меня расписана каждая минута жизни, я психически функционирую гораздо складнее! Если вдруг муж забывал о нашем походе в кино или отменялась спортивная тренировка, со мной мог случиться коллапс. Но жизнь — это вообще непредсказуемая штука и выживает тот, кто умеет адаптироваться к переменам. Кто смотрел мои сегодняшние приключения в сторис-поймет. Мой уровень адаптивности, на сегодняшний момент, тройка! Но твердая! Берегите себя и своих! Мои все живы-здоровы, а это главное», — поделилась Мария Машкова мыслями и фотографией в маске.

Иван Ургант пополнил ряды звезд, опубликовавших фото в масках в своих Instagram.

Фото и видео: Instagram

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