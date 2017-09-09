Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова приняла участие в американском шоу 92Y, в ходе которого ответила на вопросы ведущей Кэти Курич о личной жизни.

Так, журналистка перечислила мужчин, с которыми в последнее время встречалась, среди них были названы профессиональные спортсмены Григор Димитров, Саша Вуячич, Энди Роддик, Чарли Эберсол. Однако Шарапова со смехом перебила Курич, отмечая, что не нужно оглашать весь список.

«Мы собираемся огласить весь список? Давайте закончим! Они не заслуживают такой чести. Они все потрясающие... и, наверное, поэтому я не с ними», — заявила Мария.

Мария также откровенно ответила на вопрос, который волнует многих поклонников: встречается ли она сейчас с кем-нибудь. «Постоянно — нет», — коротко сказала она.

Напомним, что Шарапова долгое время встречалась с болгарским теннисистом Григором Дмитровым. Дело шло к свадьбе, однако в 2015 году пара рассталась.

Фото: globallookpress, instagram