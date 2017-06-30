30 июня: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
Надежда Бабкина приложилась к мощам Николая Чудотворца. Вечно юный Дима Маликов раскрыл свой секрет: «Работаю с молодежью по утрам! Третья молодость пришла». Ирина Дубцова похвасталась новым автомобилем: «Я люблю себя. Балую». А Наталья Подольская блует мужа, нося ему завтрак в постель.
Анна Хилькевич рассказала о роли мультфильмов в жизни ее дочери: «Я была одной из тех матерей, которые говорят, что не будут включать мультики своему ребенку до 5 лет, но мультфильмы оказалась сильней и я не сдержала слово, особенно " Маша и Медведь" - который я почти ненавижу, но который так обожает моя доченька...». Алика Смехова гордится сыном: «Сегодня, лично директор нашей школы-многоуважаемая Галина Владимировна-торжественно вручила Артему золотую медаль и аттестат. Я благодарна сыну, что за 11 лет обучения, не было ни одной серьезной проблемы и ни одного репетитора! Закончить школу на одни пятерки-прекрасный результат. В добрый путь».
Анастасия Волочкова сделала откровенное селфи, Юлия Волкова показала «горячее» фото в бикини, Ноша показала фото с сестрой, Ксения Собчак — мужа с сыном, а Ксения Бородина и Вера Брежнева — своих красивых дочек:
Дима Билан и Дмитрий Исхаков насладились дождем. Екатерина Андреева показала, какой гроза была в районе ВДНХ:
Разверзлись хляби небесные🌧🌧🌧.Буря на Останкинском пруду,волны 🌊 🌊 🌊,как на море...Чой то это делается ?😳😳😳Лето-ты совсем ку-ку,что ли .Кто географию попутал?Мы же не в тропиках,хотя уже не понятно ничего.Может у нас скоро пальмы 🌴 🌴 🌴с бананами 🍌 🍌 🍌заколосятся 😂😂😂 .Погода шепчет... #погода #погодашепчет #буря #ураган #москва #мск #moscow #лето #день #msk #summer #летосовсемочумелоидумаетчтооносезондождейиурагановвболивии #where #that #when #weather #weatherporn #storm #wind #city #day
Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)
Марьяна Спивак отнеслась к последствиям бури в Москве с оптимизмом:
Зато у нас теперь есть свой пруд......🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸
Публикация от Марьяна Спивак (@mofevna)
Настасья Самбурская продолжает шутить по поводу своего замужества: на этот раз звезда показала «тройные роды» со своими спутниками.
Фото: instagram.com