Секрет молодости Димы Маликова, откровенные фото Волочковой и Волковой и последствия урагана — все, чем делились звезды в последний день июня, смотрите в нашем дайджесте

Надежда Бабкина приложилась к мощам Николая Чудотворца. Вечно юный Дима Маликов раскрыл свой секрет: «Работаю с молодежью по утрам! Третья молодость пришла». Ирина Дубцова похвасталась новым автомобилем: «Я люблю себя. Балую». А Наталья Подольская блует мужа, нося ему завтрак в постель.

Анна Хилькевич рассказала о роли мультфильмов в жизни ее дочери: «Я была одной из тех матерей, которые говорят, что не будут включать мультики своему ребенку до 5 лет, но мультфильмы оказалась сильней и я не сдержала слово, особенно " Маша и Медведь" - который я почти ненавижу, но который так обожает моя доченька...». Алика Смехова гордится сыном: «Сегодня, лично директор нашей школы-многоуважаемая Галина Владимировна-торжественно вручила Артему золотую медаль и аттестат. Я благодарна сыну, что за 11 лет обучения, не было ни одной серьезной проблемы и ни одного репетитора! Закончить школу на одни пятерки-прекрасный результат. В добрый путь».

Анастасия Волочкова сделала откровенное селфи, Юлия Волкова показала «горячее» фото в бикини, Ноша показала фото с сестрой, Ксения Собчак — мужа с сыном, а Ксения Бородина и Вера Брежнева — своих красивых дочек: