30 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли похвасталась фотографией в естественном образе.

Альбина Джанабаева показала, как вписывает в гардероб маску.

Кристина Асмус с помощью фильтров примерила мужской образ: «Я знаю, что этот грешный мир не совершенен, но я готов простить его несовершенство ради твоей улыбки. Девушки, вы прекрасны и особенны! Антон целует каждую из вас».

Виктория Боня вспомнила, что когда-то носила локоны: «Узнаете мой прежний стиль? Ой, как я любила раньше локоны! Потом они мне так надоели, что я годами не могла и думать о них».

Певица Нюша показала нежное фото с сестрой: «Малыш, ты невероятная! Бездонный сундучок с сокровищами. И мир ждет, когда ты их обнародуешь, я жду».

Анна Снаткина поделилась уютом: «Из 18 фото понравилось это... А у Вас так бывает? Ps: не шумите, а то разбудите».

Елизавета Башарова показала нежные селфи с сыном: «Один день из жизни мамы маленького рыбака».

Алексей Чадов тоже сходил с сыном на рыбалку: «Мал улов, да красив!)»

Марина Газманова рассказала о новом опыте: «Это одно из самых захватывающих эмоциональных впечатлений в моей жизни - прогулка по каналам любимого Питера на досках с друзьями».

Маргарита Симоньян поделилась рецептом полезного и легкого бургера: