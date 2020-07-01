30 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли похвасталась фотографией в естественном образе.
Альбина Джанабаева показала, как вписывает в гардероб маску.
Кристина Асмус с помощью фильтров примерила мужской образ: «Я знаю, что этот грешный мир не совершенен, но я готов простить его несовершенство ради твоей улыбки. Девушки, вы прекрасны и особенны! Антон целует каждую из вас».
Виктория Боня вспомнила, что когда-то носила локоны: «Узнаете мой прежний стиль? Ой, как я любила раньше локоны! Потом они мне так надоели, что я годами не могла и думать о них».
Певица Нюша показала нежное фото с сестрой: «Малыш, ты невероятная! Бездонный сундучок с сокровищами. И мир ждет, когда ты их обнародуешь, я жду».
Анна Снаткина поделилась уютом: «Из 18 фото понравилось это... А у Вас так бывает? Ps: не шумите, а то разбудите».
Елизавета Башарова показала нежные селфи с сыном: «Один день из жизни мамы маленького рыбака».
Алексей Чадов тоже сходил с сыном на рыбалку: «Мал улов, да красив!)»
Марина Газманова рассказала о новом опыте: «Это одно из самых захватывающих эмоциональных впечатлений в моей жизни - прогулка по каналам любимого Питера на досках с друзьями».
Маргарита Симоньян поделилась рецептом полезного и легкого бургера:
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Если вам очень хочется бургер и похудеть — сделайте бургер без булочки. ⠀ Для котлеты берем говядину и одну небольшую луковицу. ⠀ В фарш добавляем немного вустерского соуса, перец. А можно ничего не добавлять, только соль. ⠀ Формируем котлеты толщиной как на бургер, жарим быстро. Не пережариваем! ⠀ Когда котлета почти готова, сверху кладем сыр и накрываем крышкой. ⠀ Нарезаем тонко лук и замачиваем его в воде, чтобы ушла горечь. ⠀ Нарезаем соленые огурцы и помидоры кружочками. Помидоры лучше резать прямо перед подачей, чтобы они не потекли. ⠀ Калорийный майонез мы заменяем менее калорийной сметаной (10%), добавляем в неё тот же вустерский соус и немного горчицы, получается лучше, чем майонез. ⠀ Два листа айсберга кладем на тарелку и смазываем сметанным соусом, посыпаем отжатым луком и добавляем несколько кусочков соленого огурца и помидора. ⠀ На один лист айсберга кладем горячую котлету с расплавленным сыром и накрываем другим листом, который предварительно смазываем кетчупом. ⠀ Вкусный и полезный бургер готов.
Жена Стаса Костюшкина сообщила рецепт очень вредного для фигуры и калорийного блюда:
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Сегодня в #карапулинырецепты добавляется ещё одно быстрое и очень вкусное блюдо, которое я назвала: «Капитальный Растижопий» или , как оно есть в американском варианте “Mac ‘n’ Cheese”😊🤟🏼 И так: доводим до кипения 1 литр молока, добавляем по вкусу соль-перец-сладкую паприку( можно без неё), вводим 450 гр макарон ( они должны быть короткие, спагетти не подойдут) и варим, пока все молоко не впитается в макарошки)))) Добавляем 30 гр сливочного масла и 250 гр натертого сыра Чеддер!! все быстро перемешиваем, чтоб сыр расплавился и покрыл макароны👻😋 Подавать лучше сразу, пока всё горячее и сыр Мега тягучий🤪 #карапулинырецепты#капитальныйрастижопий#макароны#сыр#macncheese
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Фото и видео: Instagram/@meryemuzerlimeryem/@albinadzhanabaeva/@asmuskristina/@victoriabonya/@nyusha_nyusha/@snatkina_anna/@elizavetabasharova/@alexeychadovofficial/@marinagazmanova/@lazarevsergey/@iamgeegun/@eminofficial/@_m_simonyan/@karapylka/@strizhenovae_
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