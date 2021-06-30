30 июня: самые интересные фото и видео из Instagram
Наталья Подольская отлично проводит время в Турции и демонстрирует стильные образы. К своей семье на отдых прибыл и глава семьи, Владимир Пресняков.
Настя Ивлеева демонстрирует эффектный образ на прогулке по Риму. В том же городе гуляет Ким Кардашьян, которую осудили в комментариях за чересчур откровенный образ для визита в Ватикан.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @victoriadaineko
Красавица Лиза Арзамасова поделилась новой беременной фотографией в очаровательном женственном платье и с легкими локонами, и по традиции собрала комплименты подписчиков.
Анна Семенович записала забавное видео, что нужно делать с мужчинами, которые глазеют по сторонам.
Клава Кока поделилась эффектными кадрами в голубом перламутровом купальнике и вдохновила поклонников на отдых.
Евгений Петросян освоил новый транспорт на Мальдивах.
«Поехал домой», – написал он.
Симона Черноморская, мама Тимати, поделилась кадрами сына с внучкой Алисой – рэпер преподнес дочери долгожданное кольцо, как у победительницы шоу «Холостяк».
А певица Алсу, судя по всему, решила доказать поклонникам, что не беременна, и поделилась фото в обтягивающем топе и джинсовых шортах.
Наташа Королева опубликовала кадр с рыбалки – именно так певица проводит досуг со своим сыном.
Стефания Маликова продемонстрировала женственный образ в элегантном летнем платье и босоножках.
Виктория Дайнеко под новым фото попросила подписчиков быть внимательнее и не вестись на уловки мошенников, которые орудуют в ее блоге.
Фото: Instagram Лизы Арзамасовой, Натальи Подольской, Стефании Маликовой, Виктории Дайнеко, Евгения Петросяна, Клавы Коки, Анны Семенович
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