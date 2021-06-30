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30 июня: самые интересные фото и видео из Instagram

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
30 июня: самые интересные фото и видео из Instagram

Наталья Подольская отлично проводит время в Турции и демонстрирует стильные образы. К своей семье на отдых прибыл и глава семьи, Владимир Пресняков.

Настя Ивлеева демонстрирует эффектный образ на прогулке по Риму. В том же городе гуляет Ким Кардашьян, которую осудили в комментариях за чересчур откровенный образ для визита в Ватикан.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Виктория Дайнеко

Фото: @victoriadaineko

Красавица Лиза Арзамасова поделилась новой беременной фотографией в очаровательном женственном платье и с легкими локонами, и по традиции собрала комплименты подписчиков.

Анна Семенович записала забавное видео, что нужно делать с мужчинами, которые глазеют по сторонам.

Клава Кока поделилась эффектными кадрами в голубом перламутровом купальнике и вдохновила поклонников на отдых.

Евгений Петросян освоил новый транспорт на Мальдивах.

«Поехал домой», – написал он.

Симона Черноморская, мама Тимати, поделилась кадрами сына с внучкой Алисой – рэпер преподнес дочери долгожданное кольцо, как у победительницы шоу «Холостяк».

А певица Алсу, судя по всему, решила доказать поклонникам, что не беременна, и поделилась фото в обтягивающем топе и джинсовых шортах.

Наташа Королева опубликовала кадр с рыбалки – именно так певица проводит досуг со своим сыном.

Стефания Маликова продемонстрировала женственный образ в элегантном летнем платье и босоножках.

Виктория Дайнеко под новым фото попросила подписчиков быть внимательнее и не вестись на уловки мошенников, которые орудуют в ее блоге.

Фото: Instagram Лизы Арзамасовой, Натальи Подольской, Стефании Маликовой, Виктории Дайнеко, Евгения Петросяна, Клавы Коки, Анны Семенович

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