30 июня: самые интересные фото и видео из Instagram

Наталья Подольская отлично проводит время в Турции и демонстрирует стильные образы. К своей семье на отдых прибыл и глава семьи, Владимир Пресняков.

Настя Ивлеева демонстрирует эффектный образ на прогулке по Риму. В том же городе гуляет Ким Кардашьян, которую осудили в комментариях за чересчур откровенный образ для визита в Ватикан.