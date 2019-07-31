30 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Любовь Толкалина сообщила: «А почему бы не начать это розовое утро с пафосного громыхания словами из Википедии царицы наук — Сегодня — международный день дружбы»?

Виктория Бекхэм показала нежное фото с дочкой: «Моя маленькая девочка и самый лучший друг», — написала она. Дженнифер Лопес поделилась уютной домашней фотографией с возлюбленным и сыном, а Сильвестр Сталлоне показал фото с младшим братом.

Похорошевшая Дана Борисова похвасталась: «Круиз, 3 день. Мы прибыли в порт Ялты».