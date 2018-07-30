30 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дэвид Бекхэм грустит над результатом похода своей малышки Харпер к стилисту, он всегда был за супердлинные волосы: «Кто-то доволен, а кто-то — не очень. Но мне все равно кажется, что вряд ли можно быть красивее, чем она сейчас».

Светлана Бондарчук поделилась старыми фотографиями: «Жаль, что не было Инстаграм».