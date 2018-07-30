30 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Саша Савельева показала романтичное фото с мужем: «То чувство, когда ремни безопасности мешают, хотя должны помогать». Яна Рудковская — тоже: «Время идет, а #цветнастроениясиний по-прежнему».
Венсан Кассель показал, как развлекается с молодой невестой:
Татьяна Навка опубликовала портрет очаровательной дочки: «Мы сами творим свою реальность... Жизненный настрой зависит только от вас! Позитивный взгляд на жизнь творит чудеса. Мне в этом помогает мое маленькое Солнышко... ну не может быть плохого настроения, если твое утро начинается с маленькой Надежды！Моего ангела!!! Главное верить и надеяться!!!! Добро, всегда побеждает зло!!!»
Ксения Бородина тоже показала дочек:
Дэвид Бекхэм грустит над результатом похода своей малышки Харпер к стилисту, он всегда был за супердлинные волосы: «Кто-то доволен, а кто-то — не очень. Но мне все равно кажется, что вряд ли можно быть красивее, чем она сейчас».
Светлана Бондарчук поделилась старыми фотографиями: «Жаль, что не было Инстаграм».
Алсу сердечно поздравила жену брата: «С днем рождения, моя любимая! Я тебе уже все сказала по телефону.. Просто хочу, чтобы ты была счастлива».
Анна Седокова вновь продемонстрировала свои прелести на эротичном селфи.
Фото и видео: instagram