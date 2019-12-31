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30 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Юлии Савичевой

О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Юлия Савичева поделилась рецептом имбирных пряников.

Возлюбленная рэпера Тимати и владелица котиков Анастасия Решетова рассказала о своей нестандартной елке: «Мне кажется у нас дома уже давно настоящая wonderland. Елку поставила впервые, но на ней нет ни одной игрушки. Угадайте почему».

Сергей Безруков показал, как его семья готовится к Новому Году:

Мария Кожевникова пожаловалась: «Ох, мои инста друзья! Уже второй год подряд декабрь мне подкидывает испытания. В прошлом году я с капельницей встречала Новый год, в этом даже вообще пока не представляю, что будет. Надеюсь, справимся и я все вам расскажу, сейчас даже нет сил написать пост».

Кристина Асмус опубликовала забавное видео с Гариком Харламовым:

Виктория Лопырева с мужем отправились в гости к друзьям: «А мы сейчас сидим в Московском Планетарии и слушаем чтения нашего друга Александра Цыпкина в честь именинницы Оксаны Лаврентьевой».

Яна Рудковская показала фото с мужем и сыном: «Любовь и дружба помогают нам делать настоящие чудеса».

Светлана Бондарчук поделилась самым ярким событием года: «Прекрасные воспоминания этого года — Фанни родила пять щенят. А что хорошего случилось у ВАС в 2019?»

Дарья Повереннова показала уютное фото с итальянской кошкой: «Я изменяю моим Бусе и Иве с местным. Похоже, котяра ко мне благосклонен, что радует. Потому что следующий год, крысы, мой. А я очень верю в подобные вещи. И если уж кот-чужак меня принял, то свои и подавно должны!»

Ксения Бородина с мужем и детьми проводит время в Гонконге.

Николь Кидман наслаждается романтикой в Сиднее.

Анастасия Волочкова улетела отдыхать в Тайланд: «Наконец-то! Пляж! Я заслужила. Море, яхта, солнце, любовь».

Екатерина Архарова передала привет из Израиля: «Наш соотечественник уже на бровях стоит. Старый год провожает)) Что-то на Родину потянуло... Поеду-ка я к деду Морозу поближе. В гостях хорошо, а дома лучше. Муж, встречай! ЖАна и сын едут)))».

Фото и видео: instagram

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