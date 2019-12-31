30 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Савичева поделилась рецептом имбирных пряников.

Возлюбленная рэпера Тимати и владелица котиков Анастасия Решетова рассказала о своей нестандартной елке: «Мне кажется у нас дома уже давно настоящая wonderland. Елку поставила впервые, но на ней нет ни одной игрушки. Угадайте почему».

Сергей Безруков показал, как его семья готовится к Новому Году: