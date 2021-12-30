30 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

До Нового года остался 1 день, а это значит, что наши знаменитости приложили все усилия к подготовке к празднику и подведению итогов прошедшего года, а кто-то просто наслаждается предвкушением долгожданных каникул в семейном кругу.

Однако позволить себе отдыхать могут далеко не все. Например, у Кристины Орбакайте по плану очередные съемки, однако она решила совместить приятное с полезным и пришла на них в компании своей 9-летней дочки Клавы.

С дочерью день провела и Любовь Толкалина. На данный момент они с Машей находятся в Италии, где им и предстоит встретить долгожданный праздник. Актриса решила подвести итоги года, посвятив их своей наследнице. Она трогательно обратилась к дочери: «Благодарю за терпение всех моих материнских недочетов, за поддержку, за то, что мы вместе за любой кипиш, включая некоторые, за рассудительность и мудрость, которых мне так не хватает, за все маленькие шаги, за талант дипломата, за попытку диалога в любых конфликтах».

В этот важный предновогодний день первым делом о семье подумала и Анастасия Костенко и поделилась снимком их с Дмитрием Тарасовым сына, изрядно порадовав поклонников — девушка впервые показала лицо малыша.