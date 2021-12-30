30 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @orbakaite_k
До Нового года остался 1 день, а это значит, что наши знаменитости приложили все усилия к подготовке к празднику и подведению итогов прошедшего года, а кто-то просто наслаждается предвкушением долгожданных каникул в семейном кругу.
Однако позволить себе отдыхать могут далеко не все. Например, у Кристины Орбакайте по плану очередные съемки, однако она решила совместить приятное с полезным и пришла на них в компании своей 9-летней дочки Клавы.
С дочерью день провела и Любовь Толкалина. На данный момент они с Машей находятся в Италии, где им и предстоит встретить долгожданный праздник. Актриса решила подвести итоги года, посвятив их своей наследнице. Она трогательно обратилась к дочери: «Благодарю за терпение всех моих материнских недочетов, за поддержку, за то, что мы вместе за любой кипиш, включая некоторые, за рассудительность и мудрость, которых мне так не хватает, за все маленькие шаги, за талант дипломата, за попытку диалога в любых конфликтах».
В этот важный предновогодний день первым делом о семье подумала и Анастасия Костенко и поделилась снимком их с Дмитрием Тарасовым сына, изрядно порадовав поклонников — девушка впервые показала лицо малыша.
Другие красавицы-дочки знаменитых мам решили напомнить, что в этот день нужно держаться поближе к новогодней елке, вдруг там уже лежат подарки? Анна Банщикова поделилась фотографией дочки в образе принцессы, которая уже полностью готова к предстоящему празднику. А Аника Пересильд показала кадр возле елки, которую она украсила в компании своей мамы Юлии.
Около главного атрибута Нового года сфотографировался и Павел Прилучный, правда, елка оказалась одной из тех, что украшают улицы Москвы. Однако суть от этого не меняется. Судя по его счастливому выражению лица, праздничное настроение у него уже появилось.
Как и у членов семьи Татьяны Волосожар. Фигуристка поделилась видео, на котором ее супруг и дети устроили зажигательные танцы. Счастливы все, кроме нее самой. «Мама, может, тоже хочет на дискотеку! Только кто ее отпустит?» — вопрошает Татьяна.
Пока все коллеги вовсю готовятся к предстоящему празднику, Эммануил Виторган еще не отошел от своего собственного. Актер продолжает выкладывать фотографии со своего дня рождения. На одной из них он показал все свое семейство в полном составе.
Снимками с вечеринки поделилась и Юлия Барановская. Телеведущая и вся съемочная команда передачи «Мужское/Женское» устроили свой маленький Новый год.
А Олег Газманов не стал дожидаться завтрашнего дня и боя курантов и решил взять на себя обязанности президента РФ, лично записав для своих поклонников новогоднее поздравление на фоне заснеженного леса.
Поближе к природе держатся и Яна Поплавская со своим возлюбленным — они предпочитают пережидать новогоднюю суету подальше от Москвы и наслаждаются спокойной обстановкой загородной жизни. Того же мнения придерживается и Денис Клявер — певец отправился на прогулку в компании своих домашних питомцев по заснеженному полю.
Из всей зимней картины выбивается лишь Юлианна Караулова — она даже не стала подводить итоги года. Певица опубликовала архивную фотографию и поделилась с подписчиками мыслями о том, как важно научиться благодарить людей и весь мир. «Да и вообще "спасибо" такое важное слово. Как жаль, что многие так и не находят иногда в себе силы, чтобы сказать его», — написала Юлианна.
Фото и видео: Instagram