30 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Яна Поплавская побывала с друзьями на предновогоднем вечере у Никаса Сафронова.
Замечательный , тёплый , сказочный ,предновогодний вечер у моего друга НИКАСА САФРОНОВА! Любимые мною люди , дружеские объять ,смешные истории , воспоминания , расходится никто не хотел ! В невероятном московском , рабочем графике ,все вырвали кусочек времени , чтобы приехать на эту встречу! Дима Дибров , мне кажется мы всю мою телевизионную жизнь рядом , Алексей Рыбников великий композитор , он рядом с моего детства , Красная Шапочка связала нас, вся страна знает его песни и оперы! Люблю его очень нежно , по-детски😀, Егор Кончаловский , Лариса Лужина, Боря Грачевский , Мария Захарова / листайте фото / Пост не сможет вместить всех историй и всех имён и фамилий! 👍 Знаю только одно, мне невероятно повезло в жизни , что рядом со мной всегда были Настоящие, Достойные , Порядочные Люди , а то что они известны , это их профессионализмы и невероятный трудоголизм !💥Мы все ушли счастливыми и с новогодними подарками подарками!
«Кто бы мог подумать, что я, любительница тепла, моря и солнца, ради дочки, поклонницы зимних видов спорта, поеду на горнолыжный курорт и совершенно неожиданно для себя, получу от этой поездки огромное удовольствие!( особенно от купания в горячих термальных источниках)» — призналась Нонна Гришаева.
В гости к Игорю Николаеву и Юлии Проскуряковой зашли Дед Мороз со Снегурочкой.
Главный новогодний волшебник также поздравил сына Натальи Подольской и Владимира Преснякова.
«Стоило попотеть и подняться 3 км в гору на велике, чтобы увидеть такую красоту! В гору я ездила первый раз, и это оказалось не так трудно, как мне казалось. Потому что у современных великов есть переключение скоростей, так что тебе остаётся только крутить педали. Конечно, с бОльшим усилием, чем обычно. В итоге, я собою довольна, чем и хвастаюсь!)» — похвасталась Дарья Повереннова.
Юлия Меньшова рассказала о новогодних традициях в своей семье.
В прошлом посте спросила о том как вы дарите подарки на Новый год , и сама « опрокинулась» в воспоминания. Листайте карусель! ⬅️➡️ Пока дети были маленькие, мы праздновали Новый год на даче, во дворе у нас там растет ёлка, и именно под нее Дед Мороз подкладывал в большом красном мешке подарки для детей. Причем, подарки оказывались там сразу после боя курантов⏰ И в этом состояла главная сложность 🙄😤😂 Так как дети росли, и с каждым годом становились все упорнее в желании увидеть момент, когда же Дед Мороз пролетает над нашей дачей 💫🌎🎅🏻 Но нам удавалось (иногда даже в 23.59 😮) все же выскользнуть во двор, чтобы сразу после 00.00 - чудо все-таки произошло!!! Деды Морозы «из родни» у нас участвовали только в рамках семейных спектаклей. Настоящий🎅🏻, с подарками 🎁 🎁🎁, всегда был великой тайной. Но зато он всегда писал детям ответные большие письма! 📝 Кстати, могу поделиться лайфхаком ☝🏻☝🏻☝🏻 Когда, например, наш сын лет в 10-11 попросил у Деда Мороза айфон 📱, так как родители не покупают😂 , меня ... осенило. В письме Дед Мороз извинился 🧐, что столь дорогостоящей техники у него нет в ассортименте. Потому что это « взрослый» подарок, а у него есть только « детские». Железный аргумент! 🤪Имейте в виду! С наступающим! 🎄😘❤️
Виктор Дробыш прокатился на собачьей упряжке.
Сын Жасмин побывал на папиной работе: «В мэрию Оргеева приехал аудитор из Москвы 😄 Ну, папа, показывай, сколько детских площадок построено в Оргееве за последний год? ☺ #Любимые#мужисын #Оргеев #Orhei ❤».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram