30 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Кто бы мог подумать, что я, любительница тепла, моря и солнца, ради дочки, поклонницы зимних видов спорта, поеду на горнолыжный курорт и совершенно неожиданно для себя, получу от этой поездки огромное удовольствие!( особенно от купания в горячих термальных источниках)» — призналась Нонна Гришаева.

В гости к Игорю Николаеву и Юлии Проскуряковой зашли Дед Мороз со Снегурочкой.