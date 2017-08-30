30 августа: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
Надежда Бабкина поздравила коллегу с важным днем: «Поздравляем Валеру Леонтьева с 45-летием творческой деятельности! У нас с Валерой день рождения в один день! Вел встречу Андрей Малахов — профессионал высочайшей квалификации».
Ирина Шейк с подругами устроила СПА-день на Мертвом море. Иван Ургант прощается с бородой. Лена Кулецкая примерила темный парик. Юлия Снигирь — горбинку. А Юлия Высоцкая похвасталась праздничным тортом.
Анна Седокова и Мария Кожевникова поделились планами: «На двоих у нас 6 детей, и мы не планируем останавливаться». Катя Лель мечтает вскоре стать бабушкой: «Материнский инстинкт у Эмилечки с самого детства, как и у меня».
Наталья Подольская гордится сыном: «Опытный водитель 2х лет . Водит машину сам без помощи восторженных родителей . Подвезёт любую даму с ветерком и очень серьезным видом».
Игорь Николаев показал, как его дочь преодолевает трудности:
Мадонна показала, как проводит время с детьми:
Алена Свиридова похвасталась урожаем орехов, а Катя Гордон — своим страшным ужином, рыбой-каплей.