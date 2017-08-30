О том, как звезды провели предпоследний день лета, читайте в нашем дайджесте.

Надежда Бабкина поздравила коллегу с важным днем: «Поздравляем Валеру Леонтьева с 45-летием творческой деятельности! У нас с Валерой день рождения в один день! Вел встречу Андрей Малахов — профессионал высочайшей квалификации».

Ирина Шейк с подругами устроила СПА-день на Мертвом море. Иван Ургант прощается с бородой. Лена Кулецкая примерила темный парик. Юлия Снигирь — горбинку. А Юлия Высоцкая похвасталась праздничным тортом.

Анна Седокова и Мария Кожевникова поделились планами: «На двоих у нас 6 детей, и мы не планируем останавливаться». Катя Лель мечтает вскоре стать бабушкой: «Материнский инстинкт у Эмилечки с самого детства, как и у меня».