logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

30 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Анна Хилькевич пожаловалась на трудные времена: «Пока Мама позирует, дочь делает что хочет. У нее точно начался кризис 3х лет.... это просто что-то невыносимое. Пожелайте нам с мужем терпения, как пережить этот период отрицания и «не хочу-не буду»?!»

Василиса Володина сделала прогноз для школьников:

Виктория Дайнеко запустила важный флешмоб: «Никаких гламурных эстафет. Предлагаю устроить для всех флешмоб безопасности в автомобиле. Пристегивайтесь на заднем пассажирском кресле всегда. И если ты читаешь это сообщение, то эстафету я передаю именно тебе. Хештега я не придумала, поэтому не обязательно доказывать в Инста, что ты молодец, просто ты и так классный, если заботишься о своей жизни, и жизни своих близких! Такой вот сегодня случился у меня»

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...