30 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Хилькевич пожаловалась на трудные времена: «Пока Мама позирует, дочь делает что хочет. У нее точно начался кризис 3х лет.... это просто что-то невыносимое. Пожелайте нам с мужем терпения, как пережить этот период отрицания и «не хочу-не буду»?!»
Василиса Володина сделала прогноз для школьников:
Виктория Дайнеко запустила важный флешмоб: «Никаких гламурных эстафет. Предлагаю устроить для всех флешмоб безопасности в автомобиле. Пристегивайтесь на заднем пассажирском кресле всегда. И если ты читаешь это сообщение, то эстафету я передаю именно тебе. Хештега я не придумала, поэтому не обязательно доказывать в Инста, что ты молодец, просто ты и так классный, если заботишься о своей жизни, и жизни своих близких! Такой вот сегодня случился у меня»
Фото: instagram