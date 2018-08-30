30 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Виктория Дайнеко запустила важный флешмоб: «Никаких гламурных эстафет. Предлагаю устроить для всех флешмоб безопасности в автомобиле. Пристегивайтесь на заднем пассажирском кресле всегда. И если ты читаешь это сообщение, то эстафету я передаю именно тебе. Хештега я не придумала, поэтому не обязательно доказывать в Инста, что ты молодец, просто ты и так классный, если заботишься о своей жизни, и жизни своих близких! Такой вот сегодня случился у меня»

Фото: instagram