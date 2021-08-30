30 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Если Мария Горбань, которая стала мамой во второй раз совсем недавно, раньше поражала подписчиков своей чрезмерной активностью и неуемной энергией, то сегодня решила ударить в самое сердце — показала роскошную фигуру в купальнике. «Муж фотографировал. Ну как тут выбрать одну», — игриво подписала она пост.