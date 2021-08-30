30 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Всего ничего осталось до 1 сентября, которое ознаменовано не только походом детей в школу и открытием Венецианского кинофестиваля, но и является верным признаком, что осень не за горами. Но для звезд шоу-бизнеса — это не повод расстраиваться, а лишняя возможность запустить свежие проекты.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @parshoota
Если Мария Горбань, которая стала мамой во второй раз совсем недавно, раньше поражала подписчиков своей чрезмерной активностью и неуемной энергией, то сегодня решила ударить в самое сердце — показала роскошную фигуру в купальнике. «Муж фотографировал. Ну как тут выбрать одну», — игриво подписала она пост.
Анфиса Чехова, которая много лет боролась с лишним весом, теперь борется с соблазном не похвастаться лишний раз красивыми формами. В этот раз — не удержалась. «В голове ни одной мысли. Просто мне хорошо», — честно призналась она.
Светлана Бондарчук под серией ярких фотографий с прохладного пляжа, напомнила подписчикам, что скоро осень и придет время идти в школу. Но а самой Светлане, скоро вновь предстоят активные съемочные будни — за последний год, ее авторский YouTube-канал начал набирать обороты. Поэтому ни Светлана, ни ее супруг Сергей, не намерены останавливаться.
Певица Алсу поделилась трогательными снимками с другой певицей — Арианой, исполнительницей хита «Где-то под испанским небом»: «Я тебя не отдам, любовь.. Как я тебя ждала», — подписала пост Алсу. Если верить аккаунту артистки, Ариана давно живет заграницей и там активно занимается музыкой.
Сегодня вернулись с отдыха даже Оксана Самойлова и Джиган, которые последние несколько дней провели не только вдали от Москвы, но и отдохнули от общества четверых детей. Результатом 5-дневного релакса, стали фантастические кадры на острове Санторини.
Завтра — последний день, когда еще законно будет наслаждаться теплым солнцем и публиковать его у себя в Instagram без лишних недовольных комментариев. И есть подозрение, что селебрити этим шансом воспользуются на 100%.
Фото и видео: Instagram
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