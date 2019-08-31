30 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Иосиф Пригожин сфотографировался с женой и ее коллегой-тезкой: «Загадываю желание».

Юлия Высоцкая заранее скучает по лету: «Еще вчера шагали по горячему песку за лучшим #кофе в округе... а сегодня уже захватила московская жизнь ... так и все».

Сергей Жуков похвастался: «18 килограмм трофейного осетра!!! Чудесный день, чудесная рыбалка, чудесное настроение! Больше ни одной рыбы так и не выловили».

Елена Исинбаева тоже рыбачит: «Смотрите что я поймала».