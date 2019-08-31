30 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алика Смехова проводит последние дни лета с пользой: «Бодрое спортивное утро, друзья. Уходящее лето дарит нам прекрасную погоду».
«Вот так мы с @yanaraskovalova встречаем последние выходные лета», — написала Ксения Собчак:
Дима Билан прогулялся по Арбату.
Анна Хилькевич пытается найти общий язык с коллегой по съемочной площадке:
Иосиф Пригожин сфотографировался с женой и ее коллегой-тезкой: «Загадываю желание».
Юлия Высоцкая заранее скучает по лету: «Еще вчера шагали по горячему песку за лучшим #кофе в округе... а сегодня уже захватила московская жизнь ... так и все».
Сергей Жуков похвастался: «18 килограмм трофейного осетра!!! Чудесный день, чудесная рыбалка, чудесное настроение! Больше ни одной рыбы так и не выловили».
Елена Исинбаева тоже рыбачит: «Смотрите что я поймала».
Тина Канделаки многословно выразила отношение к кризису среднего возраста: «Как изменился кризис среднего возраста сегодня? Во-первых, отношение к возрасту изменилось в корне: "женщина средних лет" Анна Каренина в сегодняшнем Инстаграме не более чем нимфетка. Во-вторых, мы сами выбираем, когда стареть, поскольку болезни уже не так критично влияют на наше здоровье. То, что в 50 лет можно прекрасно выглядеть, — неоспоримый факт. Кризис среднего возраста — это момент признания человеком того факта, что по тысяче причин он никогда не достигнет тех целей, о которых мечтал в юности. Фактически, это признание поражения перед жизненными обстоятельствами и мысль о том, что мечты о покорении мира уже не сбудутся. Разумеется, это всего лишь заблуждение. Менять мир и менять себя никогда не поздно».
Стас Пьеха показал фото из советского детства: «Скоро в школу».
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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