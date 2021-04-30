30 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сати Казанова призывает россиян отправиться на генеральную уборку в майские праздники и сделать лучше мир вокруг себя. Певица показывает пример, и готова отправиться на субботник сама.

Наташа Королева уже нашла себе планы на майские праздники, и постит фото со своим сыном Архипом.

Монеточка хвастается личным достижением – теперь ее билборд на Таймс-сквер.

Кристина Асмус и Лера Кудрявцева одновременно пожаловались на больную для многих проблему – людей, которые громко разговаривают по телефону в общественных местах.

Алена Водонаева показала скромную провинциальную девочку, которая только приехала из Тюмени в Москву. Именно такой она была 20 лет назад.

Агата Муцениеце делится эффектным фото из гримерки «Голоса.Дети» – сегодня финал шоу.

Яна Рудковская показала семейное фото – даже на Мальдивах Евгений Плющенко и Саша нашли лед.

Алена Шишкова поделилась новыми достижениями талантливой дочки Тимати, Алисы – девочка научилась шить.