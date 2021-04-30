30 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: @ksenialferova
Сати Казанова призывает россиян отправиться на генеральную уборку в майские праздники и сделать лучше мир вокруг себя. Певица показывает пример, и готова отправиться на субботник сама.
Наташа Королева уже нашла себе планы на майские праздники, и постит фото со своим сыном Архипом.
Монеточка хвастается личным достижением – теперь ее билборд на Таймс-сквер.
Кристина Асмус и Лера Кудрявцева одновременно пожаловались на больную для многих проблему – людей, которые громко разговаривают по телефону в общественных местах.
Алена Водонаева показала скромную провинциальную девочку, которая только приехала из Тюмени в Москву. Именно такой она была 20 лет назад.
Агата Муцениеце делится эффектным фото из гримерки «Голоса.Дети» – сегодня финал шоу.
Яна Рудковская показала семейное фото – даже на Мальдивах Евгений Плющенко и Саша нашли лед.
Алена Шишкова поделилась новыми достижениями талантливой дочки Тимати, Алисы – девочка научилась шить.
Егор Крид поделился своим «образом из 2018», и сравнил себя с Эминемом. А вот его подписчики разглядели в нем Даню Милохина.
Ксения Алферова поделилась очень нежным и теплым фото со своим питомцем, которое сразу покорило сердца ее поклонников. Алена Водонаева показала скромную провинциальную девочку, которая только приехала из Тюмени в Москву. Именно такой она была 20 лет назад.
Агата Муцениеце делится эффектным фото из гримерки «Голоса.Дети» – сегодня финал шоу.
Яна Рудковская показала семейное фото – даже на Мальдивах Евгений Плющенко и Саша нашли лед.
Фото: Instagram Ксении Алферовой, Монеточки, Алены Водонаевой, Алены Шишковой, Кристины Асмус, Агаты Муцениеце, Яны Рудковской, наташи Королевой
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