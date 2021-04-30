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30 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Ксения Алферова

Фото: @ksenialferova

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

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Агата Муцениеце делится эффектным фото из гримерки «Голоса.Дети» – сегодня финал шоу.

Яна Рудковская показала семейное фото – даже на Мальдивах Евгений Плющенко и Саша нашли лед.

Фото: Instagram Ксении Алферовой, Монеточки, Алены Водонаевой, Алены Шишковой, Кристины Асмус, Агаты Муцениеце, Яны Рудковской, наташи Королевой

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