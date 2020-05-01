30 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Ксения Бородина поделилась яркой фотографией: «Вот так я скучаю по 90тым годам, конечно не про то, какое тяжелое это было время, я про то, как нам подросткам было кайфово. Во многом было сложно, но жизнь была более НАСТОЯЩЕЙ, а люди — искренними! Нам никогда не было скучно, дефицит был, но зато как радовались, когда что-то перепадало и казалось настоящим сокровищем!))) Тогда еще не было ни компьютеров, ни мобильников, ни интернета. Все были как-то сплоченнее. Мы все свое свободное время проводили с дузьями во дворе, играли в казаки-разбойники, прыгали в резиночку, играли в воллейбол, бадминтон. В каждом дворе вместо очередной автостоянки и/или элитной новостройки стояла хоккейная коробка, где мальчишки играли в мяч, а зимой там заливали каток. А музыка?) мне кажется я только недавно купила кассету "Иванушек" и слушала до дыр снегири герои... у меня сразу мурашки по коже».
Филипп Киркоров надел пиджак и маску с зеркальными стразами: «ФЕЕРИЧНО! Все как я люблю».
«Красота с русским характером», — охарактеризовала свой образ Ирина Пегова.
Анастасия Макеева поделилась позитивом: «Ну что жжжжжж, как ваше настроение? Солнышко светит, а у меня пижамный утренник».
Дочь Риты Дакоты примерила мамины туфли:
Яна Рудковская с семьей записала очередное забавное видео: «Шел 56 день карантина! Наши видео становились смешнее и креативнее, ну а у кого с чувством юмора беда, то это на самом деле не беда, Саня обьясняет доходчиво почему и цитирует Льюиса Кэрролла и его знаменитую "Алису в стране чудес"».
Дмитрий Маликов зажег с Аллой Довлатовой:
«Друзья! Доброе утро! Всем желаю хорошего настроения! Сегодняшние танцульки с Дмитрием Маликовым. Вчера Дмитрий был у меня в гостях в шоу на "Русском Радио" и я уговорила Диму отметить Международный День Танца нашими танцульками под его новый хит "Вместе веселей"! Вместе и правда веселей», — написала она.
Юлия Снигирь рассказала о съемках в «Новом Папе»: «На съемочной площадке я запретила себе разговаривать по телефону, писать смс и выходить в интернет. Только слушала музыку. Любая пауза — и я в наушниках. Слушала Леонардо Коэна, Людовико Эйнауди, Майкла Ньюмана для фильма "Пианино". Ну и пару фотографий сделала, понятно. Все члены съемочной группы вели себя очень деликатно — разговаривали тихо даже в перерывах. У нас это редкость, скажу честно. В доме, где проходили съемки, живет семья. По стечению обстоятельств, когда-то у них произошло несчастье с сыном. Это тоже влияло на атмосферу на площадке. Во время съемки у меня началась сильная аллергия — все лицо покрылось пятнами, горело и чесалось (есть предположение, что это от травяных сигарет — проверю, когда в следующий раз буду курить для роли). Возможно, просто психосоматика. Вся группа жила в отеле Bauer, в 5 минутах ходьбы от площади Сан-Марко. В фильме Поля Шредера "Прибежище странников" Руперт Эверетт смотрит на Большой канал из окна этого отеля. А еще говорят, что Бродский очень любил там ужинать. Но работники ресторана не знают, кто такой Бродский — я их спрашивала».
Уставшая от карантина Анна Семенович пошла против правил:
«Как же хорошо на улице, уже прям весна пришла! Хочу гулять и веселиться», — написала она.
Андрей Григорьев-Аполлонов надел маску на свою статую, возведенную в Сочи: «Одолжил свою личную».
Эммануил Виторган сделал фото с дочкой: «Я и "Девочка с апельсином". Как мы смотримся вместе?»
Светлана Зейналова показала уютное фото с младшей улыбашкой-дочерью и их любимой собакой: «Всем очень добрый день (да, мы смотрим Машу и медведи не отрываясь)! Снимаем стресс — мы устали бояться коронавируса. И решили, что наше веселое настроение должно убивать все вирусы! И.... сегодня день, когда есть предчувствие, что скоро все закончится, и мы рванем на свободу, вдохнув полной грудью чистый весенний воздух. Тем более, что в этом месяце у нас целых два дня рождения — и маме два раза пить одной. Ну... почему-то я уверена, что я этой задачей я справлюсь».
Фото и видео: Instagram
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