30 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ксения Бородина поделилась яркой фотографией: «Вот так я скучаю по 90тым годам, конечно не про то, какое тяжелое это было время, я про то, как нам подросткам было кайфово. Во многом было сложно, но жизнь была более НАСТОЯЩЕЙ, а люди — искренними! Нам никогда не было скучно, дефицит был, но зато как радовались, когда что-то перепадало и казалось настоящим сокровищем!))) Тогда еще не было ни компьютеров, ни мобильников, ни интернета. Все были как-то сплоченнее. Мы все свое свободное время проводили с дузьями во дворе, играли в казаки-разбойники, прыгали в резиночку, играли в воллейбол, бадминтон. В каждом дворе вместо очередной автостоянки и/или элитной новостройки стояла хоккейная коробка, где мальчишки играли в мяч, а зимой там заливали каток. А музыка?) мне кажется я только недавно купила кассету "Иванушек" и слушала до дыр снегири герои... у меня сразу мурашки по коже».

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