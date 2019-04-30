logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

30 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 7

Фото из Instagram Анны Хилькевич

Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Александр Кержакв поздравил старшего сына: «На фото 36 и 6!!! Сегодня отмечаем День Рождения Игоря».

Неудачное фото Натальи Подольской снова спровоцировало разговоры о ее новой беременности.

«Так странно некоторые подписчики реагируют на мою повязку) в жизни никто ни слова же не сказал. Я в ней и в рестораны хожу и на пляж и в магазин и в школу, но никто ни сказал ни слова) Вот я комплексавала по поводу второго подбородка, а по поводу повязки нет, что такого-то? Вот правда когда пишут « и тебе не стыдно так ходить?» а у меня встречный вопрос в почему должно быть стыдно? Правда не могу понять ))) объясните хоть))» ,— удивляется Дарья Пынзарь.

Анна Хилькевич дразнит хейтеров: «По дороге на ринопластику губки подкачала. Как вам?»

Надежда Бабкина столкнулась с проблемой выбора: «Обувь - “ножка отдыхает и спит”. Зашла в любимый обувной, набрала на все лето! Захотелось красную и белую».

Ирина Понаровская продемонстрировала строгий стиль: «Всем доброго дня и с наступающими майскими праздниками!»

Дочь Любови Толкалиной похвасталась талантом.

Игорь Николаев показал фото усталого Филиппа Киркорова и рассказал его историю: «Это фото "спящего Филиппа" я сделал 1 января 1917 (простите, 2017) года в лондонском аэропорту. С тех пор фото стало мегапопулярным. Мегапопулярным продолжает быть и Филипп».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
10-летняя дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»
«И где же тут голос?»: зрители возмущены победой дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»
Травяной чай, ингаляции и еще 5 простых советов, как вернуть пропавший голос
«Почему она молчит?»: Алсу впервые вышла в свет после скандала на детском «Голосе»
Первый пошел: россиянина оштрафовали на 30 тысяч за неуважение к власти
Розовое пальто и веточки вербы: дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина делятся весенним настроением