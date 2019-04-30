30 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Хилькевич дразнит хейтеров: «По дороге на ринопластику губки подкачала. Как вам?»

Надежда Бабкина столкнулась с проблемой выбора: «Обувь - “ножка отдыхает и спит”. Зашла в любимый обувной, набрала на все лето! Захотелось красную и белую».

Ирина Понаровская продемонстрировала строгий стиль: «Всем доброго дня и с наступающими майскими праздниками!»

Дочь Любови Толкалиной похвасталась талантом.

Игорь Николаев показал фото усталого Филиппа Киркорова и рассказал его историю: «Это фото "спящего Филиппа" я сделал 1 января 1917 (простите, 2017) года в лондонском аэропорту. С тех пор фото стало мегапопулярным. Мегапопулярным продолжает быть и Филипп».