30,6 млн рублей: лишившаяся рук Маргарита Грачева получит компенсацию за искалеченную жизнь

В документах говорится: 330 660 евро Маргарита получит в счет потери дохода и затрат на лечение, в том числе которое понадобится в будущем, и компенсацию за моральный ущерб — 40 тысяч евро.

ЕСПЧ не оставил без внимания и других жертв домашнего насилия, обратившихся за защитой: Наталье Туниковой, Елене Гершман и Ирине Петраковой положены выплаты по 20 тысяч евро как компенсация морального вреда и по 5 тысяч евро за судебные издержки, сообщают «Вести».

Общая сумма выплат пострадавшим женщинам составила почти 450 тысяч евро.

После того как четыре года назад Маргарита Грачева лишилась кистей, она нашла в себе силы идти дальше ради маленьких сыновей. Она прошла долгий курс реабилитации, за границей ей сделали высокотехнологичный протез. Маргарита научилась заново пользоваться покалеченной правой кистью (ее удалось пришить) и новой механической. Маргарита также устроила и личную жизнь. А несколько месяцев назад у нее и супруга Максима родился сын Ярослав.