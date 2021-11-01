30-31 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Последние выходные октября многие звезды провели по-домашнему. Сергей Лазарев, например, один день посвятил прогулке с детьми, а в другой отпраздновал день рождения мамы Валентины Лазаревой. Иван Охлобыстин с супругой отправился путешествовать по Крыму. Актер поделился снимком, сделанным в окрестностях Севастополя.

Вернувшаяся из космоса Юлия Пересильд снова отправилась в полет. На этот раз — на Мальдивы. Актриса продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике. Компанию ей составила Анастасия Волочкова. Балерина не указала в соцсетях, какие курортные острова почтила шапагатом на сей раз, но она не единожды признавалась в любви Мальдивам.

А вот актриса Лиза Янковская после празднования 31-летия своего брата Ивана отправилась поволонтерить в приют для бездомных собак. Ксения Собчак с сыном Платоном отправилась на прогулку вдоль озера. Телеведущая продемонстрировала интеерсный стильный образ с практичными сапогами.

Екатерина Волкова решилась на смену имиджа. Актриса рассталась с длинными волосами и теперь носит удлиненное каре. При этом цвет волос стал темнее.

Еще более важными выходные оказались для бывшего бойфренда Ольги Бузовой Давида Манукяна. Он подарил своей маме дом. На исполнение этой мечты блогер работа 7 лет.

Арсений Шульгин устроил в сторис своей страницы опрос для подписчиков, поинтересовавшись, нравятся ли им девушки, которые не носят макияж.