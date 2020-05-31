30-31 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram Анны Нетребко
Если бы мы давали премию за самое милое видео, то в эти выходные ее получили бы Николай Басков и его любвеобильный кот.
Анна Нетребко докладывает – небольшой городок Баден под Веной возвращается к жизни. Звезда мировой оперной сценой показала роскошный розарий, ради которого отправилась в пригород столицы Австрии.
Кроме того, певица с сыном посетила выставку полотен Фриденсрайха Хундертвассера в Леопольд музее в Вене.
Ирина Пегова поделилась кадрами из Плеса.
Мария Погребняк находится дома и лечит коронавирус. По требованию городских властей инстадива установила специализированное приложение для телефона, в котором обязана отчитываться о своем местонахождении, присылая селфи по запросу. Такую Марию мы точно не видели!
Юлия Меньшова поделилась архивным кадром и призналась, что боится раздеваться перед зеркалом.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Просто так. Фотография хорошая. Нравится мне. Посмотрела, опубликовала, пойду теперь дальше наращивать бока, с тоской вспоминая времена, когда была стройной и не жрала мучное 🎂 Легко как-то без него обходилась. А теперь чуть что, так печенька в рот 😳 А где одна, там и вторая 🤦🏼♀️ Опасаюсь раздеваться перед зеркалом. А вы? 🤪
Евгений Плющенко примерил свою военную форму: «Младший лейтенант, мальчик молодой! Влез в свою лейтенантскую форму СКА 18-летней давности!Так что я ещё в форме 💪🏻».
Лена Катина вспомнила свою первую фотосессию, которая привела к появлению группы «Тату»: «Flashback 21 год назад.. 🌬 В этот день состоялась моя первая фотосессия, которая впоследствии привела к созданию группы Тату. Удивительно, как один день может изменить твою жизнь навсегда 🙏🏻 Я очень благодарна всем, кто много лет работал с нами, и отдельное спасибо всем нашим поклонникам, которые любят нас и слушают наши альбомы!❤️».
Рита Дакота впервые снялась в фотосессии со своим отцом. Певица, не скрывающая того, что ее папа избавляется от пагубных пристрастий, гордится его успехами. «Для тех, кто никогда не смотрел мой клип «Цунами» и не знает истории с самого начала, я в двух словах опишу, почему эти фотографии с первой(!) за 30 лет нашей совместной фотосессии с папой особенно трогают мое сердце… Мой папа более 30 лет был полизависимым человеком (наркотики и алкоголь). После «Цунами» он сам захотел пройти программу реабилитации и ресоциализации, и зимой будет 2 года, как он чист (спасибо Никите Лушникову). У папы своя съемная квартира, хорошая работа и карьерный рост (спасибо Роме Шкуту). Оказалось, что он замечательный дед. Чудесный папа. И прекрасный человек (спасибо Богу). Теперь они дружат даже с моей мамой, с которой не разговаривали более 15 лет и были врагами. Они болтали по фейстайму каждый день (спасибо маме). Папа посещает группы 12 шагов и работает со спонсором (спасибо Коле). Этим постом я хочу ещё раз напомнить, что невозможное возможно, если во главе угла стоит любовь», – написала Рита.
Младшая дочь Маргариты Симоньян порадовала маму новыми успехами: «Поползла наконец-то!) #7месяцев».
Ольга Бузова, Анастасия Задорожная и другие блондинки отмечают свой «профессиональный» праздник. «Сегодня Всемирный день блондинок 👱🏻♀️🧝🏻♀️ И несмотря на то, что мой цвет сейчас другой, в душе я навсегда блондинка 🧝🏻♀️ Огромный период моей жизни связан именно с этим цветом 🥰 Блондиночки мои, с праздником, любимые 💋 А, может быть, я ещё вернусь к своим белоснежным локонам .... Скучаете по мне такой? ☺️🙃😌», – написала Ольга.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Куда бы меня не заносила нелёгкая, в каких только оттенках не была моя «пепельная» головушка, блондинка- ВСЕГДА. М 🌎 Д🌞 Б💁🏼♀️ Долго писать какой сегодня праздник, поэтому просто выбери любую моську Насти из представленных: 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣⏭ Ну и оставляй поздравления при желании)
Анастасия Волочкова похвасталась физической формой после двух месяцев самоизоляции: «Дорогие друзья, могу сказать, что лично мне эта изоляция пошла на пользу.😊🐣 В моем режиме почти ничего не изменилось.🤷♀️ Я и так любила всегда быть в любимом доме и не выезжать за пределы нашего посёлка.😊 И в город в ужасающие пробки я выезжала только по необходимости... Вот и в эти два месяца я просыпаюсь, когда этого пожелает душа.😊 Питаюсь по-прежнему легкой пищей (салатные листья, зелень, вареные всмятку яйца и овощные постные, но острые супчики. Иногда немного отварной курицы. Все без соли). Я не прибавила ни грамма в весе. Даже наоборот, ещё больше подтянула тело ежедневными физическими нагрузками в моем домашнем большом театре и в моем балетном зале, располагающемся в трёх шагах от дома в нашем посёлке.💃 Я также парюсь в русской бане, окунаюсь в ледяную купель, расположенную на моем участке, брожу босиком по свежей травке».
Нюша поделилась милым семейным снимком с мужем и дочкой Симбой.
Светлана Лобода позволила себе маленькую слабость: «Я не ела мороженое целую вечность .... но, пока нет концертов, — можно все!»
Дети XXI века даже в дочки-матери играют с использованием гаджетов. Так, дочка Татьяны Навки и Дмитрия Пескова гуляет с коляской... на гироскутере.
Анастасия Ивлеева рассказала (и наглядно показала), что самое главное в отношениях.
Виктория и Антон Макарские поздравили сына с пятилетием: «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, СЫНОЧЕК НАШ ЛЮБИМЫЙ!!! Радуйся, люби, утешай, твори добро во славу Божию! Принеси много пользы всем, кто будет нуждаться в знаниях, помощи и защите. Вырастай настоящим воином Христовым. Послужи всеми талантами Богу и людям! ❤❤❤❤❤❤❤ 5 лет назад, 31- го мая, в 7.40 утра, Иван Антонович Макарский родился в Иерусалиме, в День Святой ТРОИЦЫ, в больнице "Шаарей Цедек". Крещён в Горненском монастыре через неделю, 7 июня. Назван в честь Иоанна Крестителя. Вымоленная наша Радость. ВАНЕЧКА, ИОАНН, ВАНО❤ БУДЬ СЧАСТЛИВЫМ!!!:)))».
Эвелина Бледанс дразнит подписчиков яркими фотокарточками из Ялты, куда отправилась в командировку.
Дмитрий Колдун поздравил всех причастных с Днем химика – популярный ныне певец учился на химическом факультете Белорусского государственного университета. А вы узнаете в этом худом блондине победителя «Фабрики звезд-6» и участника «Евровидения-2007»?
Ирина Виторган показал игры с младшей дочерью Кларой – супруга Эммануила Гедеоновича учит девочку различать цвета.
Инна Михайлова порадовала фолловеров семейными снимками, а младшая дочь Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной стала блогером.
Анна Седокова мечтает о лете.
А как провели выходные вы?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!