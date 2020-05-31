30-31 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Рита Дакота впервые снялась в фотосессии со своим отцом. Певица, не скрывающая того, что ее папа избавляется от пагубных пристрастий, гордится его успехами. «Для тех, кто никогда не смотрел мой клип «Цунами» и не знает истории с самого начала, я в двух словах опишу, почему эти фотографии с первой(!) за 30 лет нашей совместной фотосессии с папой особенно трогают мое сердце… Мой папа более 30 лет был полизависимым человеком (наркотики и алкоголь). После «Цунами» он сам захотел пройти программу реабилитации и ресоциализации, и зимой будет 2 года, как он чист (спасибо Никите Лушникову). У папы своя съемная квартира, хорошая работа и карьерный рост (спасибо Роме Шкуту). Оказалось, что он замечательный дед. Чудесный папа. И прекрасный человек (спасибо Богу). Теперь они дружат даже с моей мамой, с которой не разговаривали более 15 лет и были врагами. Они болтали по фейстайму каждый день (спасибо маме). Папа посещает группы 12 шагов и работает со спонсором (спасибо Коле). Этим постом я хочу ещё раз напомнить, что невозможное возможно, если во главе угла стоит любовь», – написала Рита.