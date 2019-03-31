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30-31 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Клавдии Земцовой (дочери Кристины Орбакайте)

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Как звезды провели выходные — читайте в нашем дайджесте.

Сергей Лазарев опубликовал в блоге игривое «постельное» фото: «Good Morning, Beautiful World ... Доброе утро, Красивый мир ... Sergey’s back!!!»

Тина Канделаки прокатилась на велосипеде и похвасталась стройной фигурой: «Жаркий привет из солнечного Дубая».

Василиса Володина показала фото с подросшим сыном.

Алла Пугачева поздравила внучку: «С днем Рождения, моя красавица и умница. Живи долго и счастливо под мирным небом в здравии и благополучии».

Влад Топалов похвастался: «Друзья!!!!! Вы знаете, это невероятный кайф, когда малой кричит, мамы, бабушки его убаюкивают, а он все продолжает и не успокаивается, а потом ты подходишь, чтобы дать любимым женщинам передохнуть и берешь дело в свои руки! Выражение лица и намерения — героические, а на самом деле ты думаешь: "Ну, если у них не получилось, то ты-то куда лезешь?" Но ты твердо решил дать маме-героине и бабушке отдохнуть. И через 5-10 минуток твой сын в твоих руках засыпает! Невозможно это ощущение передать словами. Только отцы меня поймут! Ну, и родители в целом!!!!»

Максим Матвеев показал как катается с сыном на скейтах: «Обычный питерский денек....»

Пинк опубликовала фото с подросшими детьми.

Виктория Лопырева выбралась на встречу с подругами: «Наконец-то вышли на ужин. Никогда не думала, что буду поддерживать, более того, сама заводить разговоры обо всем, что касается маленьких детей! Хорошо, что мои девочки — молодые мамы и нам есть, что обсудить».

Олег Газманов поделился романтической фотографией с супругой: «После концерта в Питере остались на пару дней. Посетили Эрмитаж».

Дарья Повереннова показала, какой была 12 лет назад: «Что хочу сказать! Слева на фото: я НЕ занималась спортом, я КУРИЛА, я сидела на диетах! Справа: бег, отказ от курения, ем все, но мало. Все в наших руках!»

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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