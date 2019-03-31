30-31 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Влад Топалов похвастался: «Друзья!!!!! Вы знаете, это невероятный кайф, когда малой кричит, мамы, бабушки его убаюкивают, а он все продолжает и не успокаивается, а потом ты подходишь, чтобы дать любимым женщинам передохнуть и берешь дело в свои руки! Выражение лица и намерения — героические, а на самом деле ты думаешь: "Ну, если у них не получилось, то ты-то куда лезешь?" Но ты твердо решил дать маме-героине и бабушке отдохнуть. И через 5-10 минуток твой сын в твоих руках засыпает! Невозможно это ощущение передать словами. Только отцы меня поймут! Ну, и родители в целом!!!!»

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Виктория Лопырева выбралась на встречу с подругами: «Наконец-то вышли на ужин. Никогда не думала, что буду поддерживать, более того, сама заводить разговоры обо всем, что касается маленьких детей! Хорошо, что мои девочки — молодые мамы и нам есть, что обсудить».

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Дарья Повереннова показала, какой была 12 лет назад: «Что хочу сказать! Слева на фото: я НЕ занималась спортом, я КУРИЛА, я сидела на диетах! Справа: бег, отказ от курения, ем все, но мало. Все в наших руках!»

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram