О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Сегодня улетевший к океану Филипп Киркоров встретился с родственниками: «Зимний ланч в Маями! Согревает любовь и дружба близких!!». Виктория Дайнеко — с Григорием Паниным: «Слухи сближают. Шутка. Вообще-то больше полугода не виделись с моим "парнем". Очень рада видеть».

Алена Водонаева с мужем отправились на Бали. Алена Хмельницкая — на Гоа: «Это сказка!!! Желаю вам счастья, любви, здоровья, работы, возможности путешествовать! Такой красивый мир!!!».