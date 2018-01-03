3 января: самые интересные фото и новости из Instagram звезд
Сегодня улетевший к океану Филипп Киркоров встретился с родственниками: «Зимний ланч в Маями! Согревает любовь и дружба близких!!». Виктория Дайнеко — с Григорием Паниным: «Слухи сближают. Шутка. Вообще-то больше полугода не виделись с моим "парнем". Очень рада видеть».
Алена Водонаева с мужем отправились на Бали. Алена Хмельницкая — на Гоа: «Это сказка!!! Желаю вам счастья, любви, здоровья, работы, возможности путешествовать! Такой красивый мир!!!».
Муж устроил Юлии Топольницкой романтические каникулы. Юлия Меньшова приобрела новый опыт: «В совместной поездке с 14-летней Тасей, мы с мужем ближе ознакомились с современными тенденциями снимков для Инст».
Мария Шукшина поделилась уютным снимком: «С моим любимым экранным мужем Алексеем Серебряковым в новом британском сериале».
Екатерина Андреева и Олеся Судзиловская похвастались стройностью во время праздников. Любовь Успенская ест рыбу.
Саша Жулина развлекается в пустыне: «Когда первый раз в жизни встала на сноуборд (и не важно, что это песок)».
Василиса Володина опубликовала нежное фото: «Моему счастью 3 года». А мама Тимати — видео с его дочкой:
Яна Рудковская прогулялась по Москве в день своего рождения.
Фото: instagram