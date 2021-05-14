3 тысячи долларов получал за концерт Леонид Агутин на пике своей славы

Агутин признался, что все время, что он работал в качестве наставника в «Голосе», ему ни разу не предложили «повернуться к этому молодому человеку». Как признается музыкант, он бы отказал, но выбора ему не дали.

Он также отметил, что одним из событий на шоу, которое удивило его больше всего, это появление на сцене его отца.

«Я был в шоке. Думаю, он стоит там, надо ему это в 85 лет»

Он отметил, что позже, посмотрев запись, увидел, что вел себя неадекватно. И даже начал агитировать Пелагею, сидевшую рядом с ним, повернуться.

Агутин рассказал о том, как в 90-е ездил на гастроли по стране.

«Это было все равно что участвовать в боевых действиях», – признается музыкант. Он отметил, что были и наезды, и небольшие конфликты, однако больше всего пострадала его печень – выпить с этим ребятами пришлось много. А вот к помощи «авторитетов», по его словам, он не прибегал.

Он добавил, что на пике своей карьеры за один концерт, собирая стадионы, получал 3 тысячи долларов.

Агутин добавил и об отношении к семейной жизни.

«Если бы не Анжелика Варум, я бы, наверное, и не женился», – заявил он.

Он отметил, что он не из тех мужчин, которым нужна семья любой ценой, и женился именно потому, что встретил свою женщину.