3 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Елена Летучая отправилась с мужем в путешествие: «Не сидится нам на месте! Питер».

Алена Хмельницкая с дочкой исследуют родные просторы: «Сегодня был невероятный день! Сколько мы прошли, сколько узнали куда мы только ни поднялись) Заповедник "Столбы" Красноярск! Залезли на скалу "Дед"! И правда четко вырисовывается Грозный профиль какого-то могучего дядьки))) И не хотелось уходить оттуда! Впервые у меня такое чувство в лесу... как дома, безумно уютно, тепло и безопасно... отчего так, не знаю... Очень хороший, наполненный, длинный день! Сегодня отправляемся на теплоходе "Максим Горький" в путь по Енисею в сторону Норильска, все еще впереди, как это здорово!!! Всех обнимаю и посылаю вам энергию из сердца Сибири».

Анастасия Макеева опубликовала снимок из путешествия и поделилась радостью: «Я вернулась, друзья!!!! Я вас так люблю и счастлива, что вы снова со мной. Если кто не знает, мой аккаунт пытались взломать и он был заблокирован почти неделю!!! Я очень была расстроена, но теперь мы снова вместе».

Александр Буйнов ловит лето за хвост: «Тутонхамон епрст! Тельняшку нах голову и ты - Фараон! Загар московский еще липнет! Лето не отпускает».

Рената Литвинова наслаждается пасмурным морем: «Фотоотчет с отдыха - мой Инстаграмм смотрит Мама - мама, я люблю тебя)».

Мария Кожевникова похвасталась целым блюдом жареной рыбы: «Когда пятилетний сын накормил! Макс, спасибо».

Катя Лель с мужем сходили в баню: «Невероятное удовольствие сегодня получили от тайского чудесного массажа, плавно переходящего в сказочную банную процедуру: сначала громадный горячий чан с хвойными ветками, скраб на основе соли, можжевельника, скорлупы кедрового ореха, потом напарили дубовыми вениками, с ароматным чаем и банановым вареньем, вообщем, вышли с мужем из бани обновленными младенцами».

Елена Валюшкина похвасталась своим творением (короткие видео можно листать с помощью «стрелочек»):