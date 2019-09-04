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3 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Тутты Ларсен

О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Алена Свиридова показала забавное фото с фламинго: «И оседлала она птицу заморскую — преследуют они меня».

Юлия Ковальчук — сфотографировалась с пони: «Говорят маленькие женщины и лошадки чем-то похожи, такие же уютные, ласковые, но строптивые».

Наталья Водянова позавтракала у Эйфелевой башки: «Сегодня офис с видом и в прекрасной компании».

Тина Канделаки предстала перед поклонниками в «неприбранном» виде.

Мария Погребняк одержала победу над ленью: «Урааа, какая я молодец, все-таки дошла до зала. Маленькая сегодняшняя победа над собой».

Стинг показал, как репетирует Чайковского.

Сергей Лазарев расплакался во время записи песни:

Ида Кехман поделилась милой фотографией детей: «Заедаем горе - сутки без сосок!»

Тутта Ларсен поделилась мыслями о воспитании детей: «Ребенка до совершеннолетия нужно воспитывать как единорога в волшебном лесу».

Анна Хилькевич — удивила подписчиков: «Полазив по страничке мужа, можно найти что-нибудь интересненькое. Это моя душа поет, друзья))) или во мне умерла Агилера».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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