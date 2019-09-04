3 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алена Свиридова показала забавное фото с фламинго: «И оседлала она птицу заморскую — преследуют они меня».

Юлия Ковальчук — сфотографировалась с пони: «Говорят маленькие женщины и лошадки чем-то похожи, такие же уютные, ласковые, но строптивые».

Наталья Водянова позавтракала у Эйфелевой башки: «Сегодня офис с видом и в прекрасной компании».

Тина Канделаки предстала перед поклонниками в «неприбранном» виде.

Мария Погребняк одержала победу над ленью: «Урааа, какая я молодец, все-таки дошла до зала. Маленькая сегодняшняя победа над собой».

Стинг показал, как репетирует Чайковского.

Сергей Лазарев расплакался во время записи песни: