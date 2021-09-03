3 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
3 сентября не только повод перевернуть календарь и спеть вместе с Михаилом Шуфутинским его легендарный трек, это еще и повод вспомнить лучшие цитаты именинника Сергея Довлатова. Вот например: «Что главное в жизни? Главное то, что жизнь одна. Прошла минута, и конец. Другой не будет», — писал российский автор. Вот и отечественные звезды живут по такому же принципу и делятся самыми яркими минутами днями со своими подписчиками.
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Фото: Личный аккаунт @nata_supernova
Оксана Самойлова и Джиган сегодня празднуют день рождения самой веселой дочери, Леи — ей исполнилось 7 лет. В своем посте мама вспомнила, как и день, когда девочка появилась на свет, так и рассказала о ней самой: «Сегодня эту малышку знает и обожает вся страна. Она подарила очень много радости и смеха нам с вами. Она непосредственная, смелая, целеустремленная, очень добрая и очень смешная. Она Лея — такая Лея», — написала Оксана.
Олеся Судзиловская уже вернулась в Москву после длительного отдыха на море и сразу окунулась в московскую жизнь, которая уже не так радует актрису солнечными лучами, как предвкушением новых ярких событий, встреч, проектов.
Светлана Бондарчук показала очень сочное видео со своей любимой падчерицей в главных ролях. Девочка придумала песню, а заботливый папа, супруг Светланы, помог превратить его в полноценное видео: «Невозможно без умиления смотреть на то, как наши дети танцуют, поют или читают стихи, вставая на стул. Особенно, когда слышишь от них что-то глубокое или «на взрослом» языке. Так случилось и в этот раз. Юна напела несколько строк, и они нашли во мне такой отклик, что я предложила оформить это в песню. Юна согласилась не сразу. А когда решилась, за дело взялся папа, написал музыку и снял клип», — подписала видео Бондарчук.
А Наталья Подольская своего старшего сына Тему приучает к публичным выступлениям — сегодня взяла наследника с собой на радио: «Он конечно со своей детской непосредственностью пытался участвовать в разговоре и чуть не запорол эфир маме. Но как я люблю когда он со мной», — поделилась звезда.
Светлана Лобода поделилась с подписчиками сочным выступлением на новую песню «Алло», чтобы помочь всем разогнать панику на предмет предстоящих холодов.
Таким красочным оказался осенний день для российских селебрити. А завтра — их ждет еще больше невероятных событий, которыми они обязательно поделятся с нами.
Фото и видео: Instagram