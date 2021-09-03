3 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Светлана Бондарчук показала очень сочное видео со своей любимой падчерицей в главных ролях. Девочка придумала песню, а заботливый папа, супруг Светланы, помог превратить его в полноценное видео: «Невозможно без умиления смотреть на то, как наши дети танцуют, поют или читают стихи, вставая на стул. Особенно, когда слышишь от них что-то глубокое или «на взрослом» языке. Так случилось и в этот раз. Юна напела несколько строк, и они нашли во мне такой отклик, что я предложила оформить это в песню. Юна согласилась не сразу. А когда решилась, за дело взялся папа, написал музыку и снял клип», — подписала видео Бондарчук.