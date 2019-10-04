3 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Елизавета Боярская поделилась впечатлениями: «Ельцин Центр. Один из лучших музеев, в котором я была! А езжу, как водится, много. И много смотрю. Жаль, что галопом! Обязательно вернусь, чтобы рассмотреть каждый уголочек! Правда — мощнейшее впечатление. А сейчас уже готовлюсь к спектаклю. «1926» в Екатеринбурге. Дворец Молодежи».

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«Римские каникулы совмещаем с шоу "Opera on ice"! Ну а именно в этом президентском номере снималась Одри Хепберн в своих "Римских каникулах"», — похвасталась Яна Рудковская.