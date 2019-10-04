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3 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Анны Хилькевич

О том, как звезды провели минувший день, читайте в нашем дайджесте.

Елизавета Боярская поделилась впечатлениями: «Ельцин Центр. Один из лучших музеев, в котором я была! А езжу, как водится, много. И много смотрю. Жаль, что галопом! Обязательно вернусь, чтобы рассмотреть каждый уголочек! Правда — мощнейшее впечатление. А сейчас уже готовлюсь к спектаклю. «1926» в Екатеринбурге. Дворец Молодежи».

Николай Басков показал, как отдыхает: «Путешествие началось».

«Римские каникулы совмещаем с шоу "Opera on ice"! Ну а именно в этом президентском номере снималась Одри Хепберн в своих "Римских каникулах"», — похвасталась Яна Рудковская.

Анна Хилькевич вернулась к образу беззаботной блондинки: «О, как же я соскучилась по "вот такой Анечке" в последние дни я наблюдала себя в затасканном костюмчике, нюдовом макияже и в где-то в "русской деревне", но профессия обязывает. Красивой может стать любая, главное — правильно подобрать макияж и красиво одеться».

Наталья Водянова предстала в образе эльфа на благотворительном мероприятии

Юлия Савичева надела маленькое черное платье, отправившись на запись программы «Привет, Андрей!».

Валерия предложила новый вариант прочтения классического стиля:

Лена Темникова показала красивое фото с дочкой на берегу океана.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева записали три трека, используя голоса своих детей:

Алена Хмельницкая развеяла слухи о проблемах в личной жизни: «Вчера FB напомнил, что 3 года назад мы впервые "засветились" на премьере мюзикла "Золушка"...))) Не очень часто я выставляю наши совместные фото, и последнее время вы стали задавать вопросы... Так вот вам ответ и он же привет, от нас с Сашей».

Кристина Асмус заказала на дом огромную порцию «японской» еды: «Обожаю роллы, всевозможные азиатские лапшички и рис».

Фото и видео: instagram

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