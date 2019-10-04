3 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
Елизавета Боярская поделилась впечатлениями: «Ельцин Центр. Один из лучших музеев, в котором я была! А езжу, как водится, много. И много смотрю. Жаль, что галопом! Обязательно вернусь, чтобы рассмотреть каждый уголочек! Правда — мощнейшее впечатление. А сейчас уже готовлюсь к спектаклю. «1926» в Екатеринбурге. Дворец Молодежи».
Николай Басков показал, как отдыхает: «Путешествие началось».
«Римские каникулы совмещаем с шоу "Opera on ice"! Ну а именно в этом президентском номере снималась Одри Хепберн в своих "Римских каникулах"», — похвасталась Яна Рудковская.
Анна Хилькевич вернулась к образу беззаботной блондинки: «О, как же я соскучилась по "вот такой Анечке" в последние дни я наблюдала себя в затасканном костюмчике, нюдовом макияже и в где-то в "русской деревне", но профессия обязывает. Красивой может стать любая, главное — правильно подобрать макияж и красиво одеться».
Наталья Водянова предстала в образе эльфа на благотворительном мероприятии
Юлия Савичева надела маленькое черное платье, отправившись на запись программы «Привет, Андрей!».
Валерия предложила новый вариант прочтения классического стиля:
Лена Темникова показала красивое фото с дочкой на берегу океана.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева записали три трека, используя голоса своих детей:
Алена Хмельницкая развеяла слухи о проблемах в личной жизни: «Вчера FB напомнил, что 3 года назад мы впервые "засветились" на премьере мюзикла "Золушка"...))) Не очень часто я выставляю наши совместные фото, и последнее время вы стали задавать вопросы... Так вот вам ответ и он же привет, от нас с Сашей».
Кристина Асмус заказала на дом огромную порцию «японской» еды: «Обожаю роллы, всевозможные азиатские лапшички и рис».
Фото и видео: instagram
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