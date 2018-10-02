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3 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Альбины Джанабаевой

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Екатерина Андреева начала утро со спорта: «С утра в зале боксом занимаюсь. Тренер мой, уже до 7 пота меня погонял. А вы где? Пирожные с крЭмом хомячите? Или тоже на тренировке эндорфины (гормоны счастья) вырабатываете? Всем доброе утро! И все помним — с уровня спорта легче всего стартануть на уровень красоты и гармонии. А пока всю ненужную энергию, стресс в грушу вколотишь (а не в под руку и плохое настроение попавшегося собрата по планете Земля) и идешь себе довольный собой и миром. А как ты — так и к тебе — неизменный закон жизни».

Олеся Судзиловская показала гламурное селфи в холотой маске. Надежда Бабкина поделилась кадром, на котором она выглядит заметно похудевшей: «Последние приготовления: репетируем новый спектакль "За двумя зайцами". Премьера уже завтра, всех ждем!» Анастасия Волочкова тоже выглядит посвежевшей: «Прекрасный вечер и любимые белые розы».

Синди Кроуфорд похвасталась фигурой в Малибу:

Альбина Джанабаева показала редкое фото с Валерием Меладзе: «Осеннее настроение». Леонид Агутин отчитался о планах под снимком с женой и другом: «Отыграли в Ижевске. Едем в Екатеринбург. Спасибо, Борюня, за прием с пирожками, за многие годы дружбы». Максим Виторган опубликовал ироничный кадр: «Летнее паломничество в церкви святого селфи))».

Елизавета Башарова показала нежное фото мужа и сына: «Папа вернулся с гастролей ....» Рита Дакота опубликовала коллаж из милых селфи с дочкой: «Я конечно загорела чуть больше, чем Ми. Но это все панамка. Встречай, Москва! Мы летим!!» Алексей Ягудин смонтировал целое видео: «Без лишних слов, Мишель, ты наша с @tatianatotmyanina и @liza.yagudina любовь навсегда. 3года+1день».

Мария Кожевникова показала фото сыновей в спортивной форме: «Три дня @ivanbromaksbrovasilek готовили сюрприз для деда. Идем поздравлять... а на стадионе более 10 тысяч болельщиков. Как Вы думаете, что мы придумали?!»

Олег Газманов обрадован победой «наших»: «ЦСКА порвал РЕАЛ!!! 1:0 Браво, ребята!!!»

Фото и видео: instagram

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