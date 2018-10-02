3 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Екатерина Андреева начала утро со спорта: «С утра в зале боксом занимаюсь. Тренер мой, уже до 7 пота меня погонял. А вы где? Пирожные с крЭмом хомячите? Или тоже на тренировке эндорфины (гормоны счастья) вырабатываете? Всем доброе утро! И все помним — с уровня спорта легче всего стартануть на уровень красоты и гармонии. А пока всю ненужную энергию, стресс в грушу вколотишь (а не в под руку и плохое настроение попавшегося собрата по планете Земля) и идешь себе довольный собой и миром. А как ты — так и к тебе — неизменный закон жизни».

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