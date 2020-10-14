3 октября: лучшие фото и видео из Instagram звезд

Анна Хилькевич продемонстрировала стройную фигуру в ярком платье с открытыми плечами и рукавами-фонариками. Ранее актриса напомнила о грядущем дне рождения, пошутив о том, что ей будет 47. Подписчики не поверили.

Алсу показала фотографию со своей подругой. Певица, как обычно, выглядит отлично – на фото она в черных кожаных брюках и элегантной белой блузке.