3 октября: лучшие фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/annakhilkevich/
Анна Хилькевич продемонстрировала стройную фигуру в ярком платье с открытыми плечами и рукавами-фонариками. Ранее актриса напомнила о грядущем дне рождения, пошутив о том, что ей будет 47. Подписчики не поверили.
Алсу показала фотографию со своей подругой. Певица, как обычно, выглядит отлично – на фото она в черных кожаных брюках и элегантной белой блузке.
Виктория Лопырева показала лень нежные фотографии из самолета в светло-розовом жакете и белой ажурной юбке.
Игорь Николаев трогательно поздравляет с днём рождения дочку Веронику. В подарок счастливый отец преподнес ей радужный торт с единорожками.
Кети Топурия показала уютный домашний образ – светлый халат в сочетании с носочками. На фотографии она появилась вместе со своим любимцем.
Эффектное дерзкое фото в своем Instagram выложила Нюша. Певица повязала вместо топа платок и добавила брюки с ярким принтом. Поверх она накинула черную косуху.
Ирина Шейк превратилась в дикую кошечку и выложила эффектное фото в леопардовом платье. Наряд идеально сочетается с леопардовым покрывалом кровати.
Лера Кудрявцева показала интересный винтажный образ с черным костюмом, оформленным белыми кружевами. Дополняют образ красные туфли.
Алена Шишкова опубликовала милое видео со своей дочкой Алисой.
В видео девочка положила маме на лоб влажную повязку и решила ещё раз намочить ее.
Фото и видео: Instagram Нюши, Анны Хилькевич, Леры Кудрявцевой, Игоря Николаева, Ирины Шейк
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