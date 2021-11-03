3 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @dpoverennova
Дарья Повереннова поделилась кадром из путешествия по Венеции – актриса прокатилась по знаменитым каналам.
Юлия Такшина пожаловалась на сильный недосып – актриса провела ночь в дороге, не смогла уснуть в поезде, и спросила у поклонников совета, как у них это получается.
Катя Варнава показала оптимистичное и жизнерадостное селфи – и подписала: «это у меня плохое настроение».
Нонна Гришаева опубликовала яркий кадр с отдыха в акваланге – «к заплыву готова».
Сергей Безруков показал трогательное видео – его дочь Маша слушает их с женой старые пластинки.
Ольга Кабо показала кадры с прогулки по Москве – актриса посетила достопримечательности столицы и посоветовала тем, у кого каникулы, последовать ее примеру.
Успешно оправившаяся от коронавируса певица МакSим продемонстрировала прекрасную растяжку и отличную фигуру.
Наташа Королева поделилась ярким кадром с прогулки со своим питомцем за городом.
Кети Топурия с супругом отправились на отдых – певица опубликовала жаркое селфи с мужем посреди пустыни.
Лиза Арзамасова решила попробовать себя в качестве fashion-блогера и показала первый модный мастер-класс – как утеплиться во время «съемок на натуре» в ноябре.
Юлия Ковальчук призналась, что ей весь день хочется что-нибудь выложить, и поделилась в сториз модным «растрепанным» селфи.
Фото: Instagram Дарьи Поверенновой, Юлии Ковальчук, Лизы Арзамасовой, Кети Топурии, Наташи Королевой, Ольги Кабо, МакSим, Сергея Безрукова, Кати Варнавы, Юлии Такшиной, Нонны Гришаевой