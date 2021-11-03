passion.ru
2 мин.

3 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Дарья Повереннова

Фото: @dpoverennova

Дарья Повереннова поделилась кадром из путешествия по Венеции – актриса прокатилась по знаменитым каналам.

Юлия Такшина пожаловалась на сильный недосып – актриса провела ночь в дороге, не смогла уснуть в поезде, и спросила у поклонников совета, как у них это получается.

Катя Варнава показала оптимистичное и жизнерадостное селфи – и подписала: «это у меня плохое настроение».

Нонна Гришаева опубликовала яркий кадр с отдыха в акваланге – «к заплыву готова».

Сергей Безруков показал трогательное видео – его дочь Маша слушает их с женой старые пластинки.

Ольга Кабо показала кадры с прогулки по Москве – актриса посетила достопримечательности столицы и посоветовала тем, у кого каникулы, последовать ее примеру.

Успешно оправившаяся от коронавируса певица МакSим продемонстрировала прекрасную растяжку и отличную фигуру.

Наташа Королева поделилась ярким кадром с прогулки со своим питомцем за городом.

Кети Топурия с супругом отправились на отдых – певица опубликовала жаркое селфи с мужем посреди пустыни.

Лиза Арзамасова решила попробовать себя в качестве fashion-блогера и показала первый модный мастер-класс – как утеплиться во время «съемок на натуре» в ноябре.

Юлия Ковальчук призналась, что ей весь день хочется что-нибудь выложить, и поделилась в сториз модным «растрепанным» селфи.

Фото: Instagram Дарьи Поверенновой, Юлии Ковальчук, Лизы Арзамасовой, Кети Топурии, Наташи Королевой, Ольги Кабо, МакSим, Сергея Безрукова, Кати Варнавы, Юлии Такшиной, Нонны Гришаевой