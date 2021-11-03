3 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дарья Повереннова поделилась кадром из путешествия по Венеции – актриса прокатилась по знаменитым каналам.

Юлия Такшина пожаловалась на сильный недосып – актриса провела ночь в дороге, не смогла уснуть в поезде, и спросила у поклонников совета, как у них это получается.

Катя Варнава показала оптимистичное и жизнерадостное селфи – и подписала: «это у меня плохое настроение».

Нонна Гришаева опубликовала яркий кадр с отдыха в акваланге – «к заплыву готова».