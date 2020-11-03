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3 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Ольга Орлова

Фото: www.instagram.com/olgaorlova1311/

О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Ольга Орлова подразнила поклонников солнечным фото с Мальдив, а Филипп Киркоров с детьми — видео из отпуска в Дубае.

На Мальдивы также улетели отдыхать и Оксана Самойлова и Джиган с детьми. В блогах супругов появились снимки с побережья океана. Многодетная мать рассказала, как добирались до места назначения с отпрысками.

Фото: www.instagram.com/samoylovaoxana/

Елена Темникова устроила уютную осеннюю фотосессию с любимой собакой, а Саша Бортич рассказала, как отпраздновала день рождения мамы.

Гоар Аветисян, знаменитая своими перевоплощениями, показала забавные фото с маленьким сыном Гаспаром.

Юлия Такшина похвасталась осиной талией в платье, стилизованном под средневековье.

А Анна Семенович раззадорила фанатов, особенно мужскую половину, пикантным снимком в боди и кружевном халате.

Нонна Гришаева, отдыхающая на море, показала фото из ресторана и призналась в любви к морским гадам. «Я, в отличие от своей героини спектакля "На высоких каблуках", обожаю устрицы и вообще всех морских гадов! И умею проверять их на свежесть», — написала она в социальной сети.

Анастасия Тарасова поделилась кадрами милой фотосессии своих куколок-дочек с питомцем.

Иван Охлобыстин показал фото супруги Оксаны, в которой души не чает, и пошутил, что даже статуи немеют от ее красоты.

Фото и видео: Instagram Ивана Охлобыстина, Анастасии Костенко, Нонны Гришаевой, Анны Семенович, Юлии Такшиной, Гоар Аветисян, Елены Темниковой, Оксаны Самойловой, Филиппа Киркорова и Ольги Орловой

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