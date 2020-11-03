3 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Нонна Гришаева, отдыхающая на море, показала фото из ресторана и призналась в любви к морским гадам. «Я, в отличие от своей героини спектакля "На высоких каблуках", обожаю устрицы и вообще всех морских гадов! И умею проверять их на свежесть», — написала она в социальной сети.

Анастасия Тарасова поделилась кадрами милой фотосессии своих куколок-дочек с питомцем.