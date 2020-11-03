3 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/olgaorlova1311/
Ольга Орлова подразнила поклонников солнечным фото с Мальдив, а Филипп Киркоров с детьми — видео из отпуска в Дубае.
На Мальдивы также улетели отдыхать и Оксана Самойлова и Джиган с детьми. В блогах супругов появились снимки с побережья океана. Многодетная мать рассказала, как добирались до места назначения с отпрысками.
Фото: www.instagram.com/samoylovaoxana/
Елена Темникова устроила уютную осеннюю фотосессию с любимой собакой, а Саша Бортич рассказала, как отпраздновала день рождения мамы.
Гоар Аветисян, знаменитая своими перевоплощениями, показала забавные фото с маленьким сыном Гаспаром.
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Ну , что ?) Родившую современную Бэль ждали ?)😱😍😍😍😍 как вы видите - после свадьбы и появления пупсика ее макияж стал значительно скромнее ) А малыш прям на отца похож 😁😁😁😁😁😁😁😁 Гаспарчик спрашивает , как вам образ ?) и говорит , что если будет мало ❤️ ваших , то больше участвовать и стараться не будет 😂❤️ В общем , участницы марафона #тюнингуюсьсгоар ждём ваши макияжи 😍😍😍😍😍и в комментариях тоже отпишитесь , кто участвует🤗🤗🤗🤗
Юлия Такшина похвасталась осиной талией в платье, стилизованном под средневековье.
А Анна Семенович раззадорила фанатов, особенно мужскую половину, пикантным снимком в боди и кружевном халате.
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Как интересно складывается жизнь , вот думаю какую дорогу выбрать 🤔 Налево пойдешь - коня потеряешь, Направо пойдешь - жизнь потеряешь, Прямо пойдешь – счастье найдешь ! Выход очевиден - иду прямо 😂😜 если надо , на пролом 😂✊🏼🔥 Кто со мной ?😘 #аниныистории #сказка #красиваядевушка #волосы #анясеменович #мудрость #позитив #счастье
Нонна Гришаева, отдыхающая на море, показала фото из ресторана и призналась в любви к морским гадам. «Я, в отличие от своей героини спектакля "На высоких каблуках", обожаю устрицы и вообще всех морских гадов! И умею проверять их на свежесть», — написала она в социальной сети.
Анастасия Тарасова поделилась кадрами милой фотосессии своих куколок-дочек с питомцем.
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Мои сладенькие девочки❤️ Привезли около двух месяцев назад домик для Эмми. И что Вы думаете? Там играют Милаша и Евик🤣. Милана использует лежанку как кровать для игрушек, Ева по одной подушке оттуда уносит-приносит😂🤣 А если серьезно- очень довольна выполненной работой от @annahappydog Индивидуальный подбор ткани, пошив, изящная вышивка инициалов и клиентоориентированность на высшем уровне😍. Вне кадра по Эмми тоже видно, как она наслаждается отдыхом и получает удовольствие от нового пространства 🐾 Made with love ❤️
Иван Охлобыстин показал фото супруги Оксаны, в которой души не чает, и пошутил, что даже статуи немеют от ее красоты.
Фото и видео: Instagram Ивана Охлобыстина, Анастасии Костенко, Нонны Гришаевой, Анны Семенович, Юлии Такшиной, Гоар Аветисян, Елены Темниковой, Оксаны Самойловой, Филиппа Киркорова и Ольги Орловой
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