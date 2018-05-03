3 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Леонид Агутин и Сергей Шнуров заинтриговали фолловеров: «Пишем песню. Что-то будет!))».

Жасмин показала семейную идиллию и рассказала о своих буднях: «С тремя детьми иногда мне хочется себя временно клонировать. Собрались в отпуск со всеми тремя, но уже по прилету Маргаритка затемпературила, стала капризничать и вот тут-то маме и потребовалось раздвоение личности. Мише скоро в университет, он прилетел всего на пару дней и очень хочет с мамой пообщаться, погулять, сходить в ресторан. Мирону постоянно нужно мое внимание, но его нельзя подпускать к чихающей и кашляющей Маргаритке, которая в свою очередь жутко ревнует, отказывается отпускать меня хоть на минуту, да еще требует, чтобы никто не купался, раз ей нельзя! И особенно, чтобы Мирон не купался. В итоге договорились, что вместо Мирона не буду купаться я, пока Маргарита болеет. Это спасло, но ненадолго, на следующее утро дочка возмущалась, что сегодня она точно искупается (с температурой 38!), а еще будет мороженое есть( так как мечтала о нем, а я ей разрешаю только на отдыхе) и наше разрешение ей не нужно». Максим Виторган тоже поделился идиллической картинкой: «К морю!»

Ирина Дубцова хвастается фигурой: «Ну, подзагорела, можно демонстрировать купальники )) Навезла пол чемодана. Зря что ли я их сюда тащила. Хотя здесь, между нами девочками, достаточно и одного. Никто, кроме своих, меня не видит. Вот раньше было хорошо — один купальник и никаких проблем с белыми полосками на теле».

Бритни Спирс показала детское фото и видео с занятий: