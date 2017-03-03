Виктория Боня, в последнее время экспериментирующая с цветом волос, решила выбрать розовый оттенок. Подписчики ведущей в Instagram остались довольны, как и сама Вика: «Рада, что многим понравился мой эксперимент с розовым оттенком. Ведь вы у меня капризные читатели и вам редко можно угодить, я все равно вас люблю, вредины мои! Знаю, вы меня тоже любите».

Ксения Собчак тем временем продолжает совершенствоаать фигуру после родов в бассейне. «Никогда не стойте между бегемотом и водой гласит народная африканская мудрость!!!» - написала Ксения.

Анна Седокова наслаждается беременностью, Юлия Началова работает над новыми песнями в студии, где когда-то записывались легендарные Queen, а Дмитрий Нагиев и Филипп Киркоров решили тряхнуть стариной и вспомнить, как они выглядели много лет назад. 

Время бежит неумолимо! Казалось, ещё вчера я выступал на этой легендарной лондонской сцене зала «APOLLO» с шоу к своему 40-летию, а прошло 10 лет с того вечера 6 мая 2007 года, и вот вчера 2 марта 2017 я снова вышел на сцену этого зала..... Спасибо еще раз всем, кто подарил вчера этот праздник зрителям и нам, артистам. И впервую очередь М.С.Гуцериеву и В.В.Кисилеву и их замечательным профессиональным командам в составе С.Балдина,А.Неклюдова, А.Вафина и Э.Саркисова, ну и, конечно же, креативной режиссёрской бригаде п/р Феликса Михайлова! Следующая остановка — СОЧИ!!! До встречи, друзья!!! @gutserievmedia @russkoe_radio #london #apollo #филиппкиркоров #soldout #

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Известная путешественница и любительница активного отдыха Елена Летучая покоряет новые места и горы в компании супруга.

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas)

Анфиса Чехова поделилась тонкостями общения с сыном Соломоном.

А звезда «Универа» Анна Хилькевич доказала, что на съемочной площадке готова стать рабыней.

Фото: Instagram