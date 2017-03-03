Виктория Боня, в последнее время экспериментирующая с цветом волос, решила выбрать розовый оттенок. Подписчики ведущей в Instagram остались довольны, как и сама Вика: «Рада, что многим понравился мой эксперимент с розовым оттенком. Ведь вы у меня капризные читатели и вам редко можно угодить, я все равно вас люблю, вредины мои! Знаю, вы меня тоже любите».
#Goodnight my insta friends! #nightnight #LosAngeles Ну а другой половине земного шара прекрасного дня/вечера! Рада, что многим понравился мой эксперимент с розовым оттенком. Ведь вы у меня капризные читатели и вам редко можно угодить я все равно вас люблю, вредины мои! Знаю, вы меня тоже любите, хахаха Я спать, завтра сделаю побольше фотографий в новом образе
Ксения Собчак тем временем продолжает совершенствоаать фигуру после родов в бассейне. «Никогда не стойте между бегемотом и водой гласит народная африканская мудрость!!!» - написала Ксения.
Анна Седокова наслаждается беременностью, Юлия Началова работает над новыми песнями в студии, где когда-то записывались легендарные Queen, а Дмитрий Нагиев и Филипп Киркоров решили тряхнуть стариной и вспомнить, как они выглядели много лет назад.
Время бежит неумолимо! Казалось, ещё вчера я выступал на этой легендарной лондонской сцене зала «APOLLO» с шоу к своему 40-летию, а прошло 10 лет с того вечера 6 мая 2007 года, и вот вчера 2 марта 2017 я снова вышел на сцену этого зала..... Спасибо еще раз всем, кто подарил вчера этот праздник зрителям и нам, артистам. И впервую очередь М.С.Гуцериеву и В.В.Кисилеву и их замечательным профессиональным командам в составе С.Балдина,А.Неклюдова, А.Вафина и Э.Саркисова, ну и, конечно же, креативной режиссёрской бригаде п/р Феликса Михайлова! Следующая остановка — СОЧИ!!! До встречи, друзья!!! @gutserievmedia @russkoe_radio #london #apollo #филиппкиркоров #soldout #
Известная путешественница и любительница активного отдыха Елена Летучая покоряет новые места и горы в компании супруга.
Анфиса Чехова поделилась тонкостями общения с сыном Соломоном.
А звезда «Универа» Анна Хилькевич доказала, что на съемочной площадке готова стать рабыней.
Как пела когда-то Апина - "Я его слепила из того, что было" или видео из серии "когда ты беспрекословно слушаешься и повинуешься" очередная супер съёмка для журнала TopBeauty PHOTO @polinabertrand MUA @panteleeva_galina кстати!!!) по этому видео можно понять на каком я месяце беременности на никаком
Фото: Instagram