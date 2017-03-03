Виктория Боня покрасила волосы в розовый цвет, Екатерина Андреева вышла на боксерский ринг, а Ксения Собчак примерила ласты. Все это и многое другое — в нашем дайджесте

Виктория Боня, в последнее время экспериментирующая с цветом волос, решила выбрать розовый оттенок. Подписчики ведущей в Instagram остались довольны, как и сама Вика: «Рада, что многим понравился мой эксперимент с розовым оттенком. Ведь вы у меня капризные читатели и вам редко можно угодить, я все равно вас люблю, вредины мои! Знаю, вы меня тоже любите».

Ксения Собчак тем временем продолжает совершенствоаать фигуру после родов в бассейне. «Никогда не стойте между бегемотом и водой гласит народная африканская мудрость!!!» - написала Ксения.

"Никогда не стойте между бегемотом и водой "-гласит народная африканская мудрость!!! #яWorldClass @worldclass_zhukovka Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Мар 3 2017 в 7:55 PST

Анна Седокова наслаждается беременностью, Юлия Началова работает над новыми песнями в студии, где когда-то записывались легендарные Queen, а Дмитрий Нагиев и Филипп Киркоров решили тряхнуть стариной и вспомнить, как они выглядели много лет назад.

Жизнь коротка: живи, борись, мечтай, писай на стульчак. Если что - справа это я, буквально вчера. Публикация от Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal) Мар 3 2017 в 1:56 PST

Известная путешественница и любительница активного отдыха Елена Летучая покоряет новые места и горы в компании супруга.

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) Мар 3 2017 в 9:52 PST

Анфиса Чехова поделилась тонкостями общения с сыном Соломоном.

Сейчас Соломон вам расскажет, почему наша семья должна носить фамилию Пухошвили #solik_video Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Мар 3 2017 в 9:52 PST

А звезда «Универа» Анна Хилькевич доказала, что на съемочной площадке готова стать рабыней.

Фото: Instagram