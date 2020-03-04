3 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Хилькевич поделилась трогательной фотографией дочери: «Это ангелок... с чертенком внутри по утрам».

Ирина Слуцкая побывала на Байкале: «Мой муж — настоящий волшебник, воплотивший мою заветную мечту в жизнь! Сама не верю, что пишу это. Но.... Мы на Байкале! На великом и могучем озере Байкал! Эта поездка была всего на один день. Но этот день я не забуду никогда».

Деми Мур сфотографировалась с милыми щенками, которых она помогает пристраивать.

Наталья Андрейченко поделилась позитивом: «Прекрасного всем настроения!) Я счастлива и делюсь с вами солнышком. Ловите же скорей».