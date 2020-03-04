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3 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Анны Хилькевич

О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Анна Хилькевич поделилась трогательной фотографией дочери: «Это ангелок... с чертенком внутри по утрам».

Ирина Слуцкая побывала на Байкале: «Мой муж — настоящий волшебник, воплотивший мою заветную мечту в жизнь! Сама не верю, что пишу это. Но.... Мы на Байкале! На великом и могучем озере Байкал! Эта поездка была всего на один день. Но этот день я не забуду никогда».

Деми Мур сфотографировалась с милыми щенками, которых она помогает пристраивать.

Наталья Андрейченко поделилась позитивом: «Прекрасного всем настроения!) Я счастлива и делюсь с вами солнышком. Ловите же скорей».

Юлия Барановская гордится дочерью:

Елена Исинбаева, Екатерина Шпица, Ольга Кабо и Ирина Понаровская сфотографировались в спортивных «луках».

Катя Лель поделилась романтической фотографией с мужем: «Эти 20 дней на Бали прошли слишком насыщенно для меня, с большим познанием, наполнением и работой над собой , благодарю каждого! Начинается новый этап жизни — пробуждение, осознанность».

Сын Наташи Королевой рассуждает о возрасте: «Вот мне уже 18, но на удивление я чувствую себя на все 40. Бывает так, что это ощущение оказывается очень полезным. Я больше думаю и размышляю над разными вещами, это дает более ясное понимание, но есть и минусы. Например сильный стресс и замешательство. Это делает для меня цифры бессмысленными, что 18 что 40, может быть одним и тем же. Все зависит от субъективного опыта. Иногда приходится пережить такое от чего весь мир переворачивается с ног на голову, а к возрасту прибавляется лишние годики не дождавшись дня рождения».

Филипп Киркоров радуется переменам: «Весна! Пассаж в цветах!»

Юлия Высоцкая поделилась оригинальным видео: «И пошла, пошла... из вторника в среду».

Екатерина Гусева сделала театральные селфи: «Нас много! Все не умещаемся! У нас сегодня День Рождения! Один на всех! Театру имени Моссовета 97!!!»

Сергей Безруков уехал на гастроли: «Брянск, Калуга... Хулиган. Исповедь... Есенин... Мчусь) Встречайте, Дорогие мои, Хоррошие! Все-таки поездом интереснее... Настоящие гастроли... если поездом... если не в ночь... если можно вот так сидеть и смотреть в окно... А там... лес, реки, озера... деревни... Жизнь... И все мелькает за окном.... Весна».

Фото и видео: instagram

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