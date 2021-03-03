3 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram
Наталья Подольская поделилась бэкстейдж-кадром с новой фотосессии – на фотографии она в нежной белой блузке в винтажном стиле с необычными рукавами.
Анна Хилькевич в элегантном персиковом платье с открытыми плечами высказалась о феминизме – по ее словам, она никогда не чувствовала себя ущемленной. Актриса считает, что есть два вида энергии, мужская и женская, и они должны гармонировать между собой. Валерия продолжает радоваться весне, и публикует селфи с весенним солнышком.
Лиза Арзамасова порадовала поклонников очень весенней фотографией с прогулки – актриса в своем любимом ярком красном пальто и цветастом платке стоит со стаканчиком кофе в руках.
Саша Савельева интригует поклонников бэкстейдж-видео с новой съёмки и обещает поделиться ей завтра. Подписчики отмечают необычную прическу певицы –из кос.
Наталья Рудова в эффектном красном пальто на фоне заснеженной улицы с иронией уточняет у поклонников,, чувствуют ли они весну.
Глафира Тарханова поднимает настроение в своем блоге фотографией с огромным букетом цветов – актриса спешит поздравить с днём рождения маму.
Ирина Дубцова выложила фотографию с концерта – певица стоит на сцене в эффектной огромной белой шубе.
Ирина Безрукова рассказала подписчикам о своей поездке в Ташкент и своих впечатлениях, а также поделилась снимками из Бухары.
Виктория Лопырева продемонстрировала прекрасную фигуру в обтягивающем темном платье, опубликовав кадр с тренировки – телеведущая занимается танцами.
Юлия Меньшова передразнила молодежь, которая фотографируется в социальные сети с высунутым языком и ответила своим фото. Подписчики оценили!
Фото и видео: Instagram Натальи Подольской, Натальи Рудовой, Лизы Арзамасовой, Глафиры Тархановой, Анны Хилькевич, Саши Савельевой, Валерии, Ирины Дубцовой, Ирины Безруковой, Юлии Меньшовой, Виктории Лопыревой
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