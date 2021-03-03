3 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Подольская поделилась бэкстейдж-кадром с новой фотосессии – на фотографии она в нежной белой блузке в винтажном стиле с необычными рукавами.

Анна Хилькевич в элегантном персиковом платье с открытыми плечами высказалась о феминизме – по ее словам, она никогда не чувствовала себя ущемленной. Актриса считает, что есть два вида энергии, мужская и женская, и они должны гармонировать между собой. Валерия продолжает радоваться весне, и публикует селфи с весенним солнышком.

Лиза Арзамасова порадовала поклонников очень весенней фотографией с прогулки – актриса в своем любимом ярком красном пальто и цветастом платке стоит со стаканчиком кофе в руках.

Саша Савельева интригует поклонников бэкстейдж-видео с новой съёмки и обещает поделиться ей завтра. Подписчики отмечают необычную прическу певицы –из кос.