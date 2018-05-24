Трехлетняя Надя Пескова поздравила старшую сестру с окончанием школы

Поздравить выпускницу пришли мама, тетя, младшая сестра Надежда и сводный брат Мика Песков. Татьяна Навка поделилась в своем Instagram трогательными фотографиями с праздника последнего звонка.
«Вот и закончилось детство у моей малышки, моей девочки!!! Казалось вот ещё вчера ты была такая маленькая, вкусная и сладкая как Надюша👼🏻👼🏻👼🏻 , а сегодня стоишь такая красавица и умница моя выпускница👩🎓!! Теперь впереди у тебя экзамены, незабываемая студенческая пора, а дальше взрослая, сложная, но безумно интересная жизнь!!! Пусть все твои мечты и цели осуществятся моя любимая», — подписала спортсменка фотографию с девочками.
Маленькая Надя вышла на сцену и прочитала стихотворение, посвященное сестре-выпускнице.
Вчерашняя одиннадцатиклассница порадовала гостей праздника музыкальным номером — Саша исполнила песню Басты «Сансара». Несмотря на то, что многие подписчики раскритиковали певческий талант 18-летней Александры, номер получился очень трогательным.
Фото: instagram