Трехлетняя Надя Пескова поздравила старшую сестру с окончанием школы

«Вот и закончилось детство у моей малышки, моей девочки!!! Казалось вот ещё вчера ты была такая маленькая, вкусная и сладкая как Надюша👼🏻👼🏻👼🏻 , а сегодня стоишь такая красавица и умница моя выпускница👩‍🎓!! Теперь впереди у тебя экзамены, незабываемая студенческая пора, а дальше взрослая, сложная, но безумно интересная жизнь!!! Пусть все твои мечты и цели осуществятся моя любимая», — подписала спортсменка фотографию с девочками.