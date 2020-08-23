3-летний сын Егора Кончаловского показал свои успехи в игре на трубе, и это очень мило
Фото: Instagram/ @egorkonchalovsky
Егор Кончаловский не только успешный режиссер, но и ответственный любящий отец. Дети — постоянные участники его публикаций в Инстаграм. И старшей дочке Маше и маленькому Тимуру достается одинаковое количество внимания от папы. На этот раз героем видео стал сын художника: трехлетний Тимур решил освоить игру на трубе, и отец записал старания малыша на видео.
Мальчик старается изо всех сил, но инструмент для него слишком тяжелый: кроха с трудом удерживает трубу в руках, но упорно продолжает дудеть. В итоге, выбившись из сил, ребенок подводит итог. «Устал я», — говорит малыш и отбрасывает трубу в сторону.
Поклонники Егора умиляются непосредственности и искренности его сына.
«По-моему, это начало большого творческого пути», «Мужчина! Будь счастливым!», «Господи, пошли этому младенцу благополучие и здоровье. Как же быстро растут наши детки», — оставляют комментарии подписчики.
Тимур — младший сын Егора Кончаловского и юриста Марии Леоновой. Женщина защищала интересы Кончаловского в суде, после чего он начал за ней ухаживать. У режиссера также есть дочь Мария, которая родилась в 2001 году в незарегистрированном браке с актрисой Любовью Толкалиной.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!