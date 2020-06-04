3 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Валерия показала «пост-карантинный» образ: «А у нас во дворе... Странное ощущение из-за того, что дома просидели несколько месяцев — не сразу ориентируешься, какое сейчас время года. Кажется весна, а на самом деле лето».
Ольга Серябкина устроила экстремальные «покатушки».
Наталья Подольская показала, какой была в юности: «Это фото 2012 года, когда укладываю Тему, роюсь в телефоне... а что еще делать, ведь я в добровольных заложниках».
Саша Савельева показала короткое видео со съемки: «Мне кажется в этом образе я похожа на героиню фильма "Почему женщины убивают". Кто смотрел? (скрипит, если что, машина)».
Лолита Милявская представила стильное музыкальное видео:
Альбина Джанабаева наслаждается дождем: «Дождливые денечки у нас..... привет, как вы? Выехала вот по делам, а настроение совсем не деловое), неделя дождей, закутаться и уснуть, не теряйте, обнимаю».
Екатерина Стриженова показала весеннее фото с ландышем: «Ну и что, что льет целый день... гуляем по расписанию! И вспоминаем песни "про дождик": "Эти летние дожди, эти радуги и тучи" А.Пугачева, "Подожди, дожди, дожди, я оставил любовь позади" И.Корнелюк, "И только дождь стучит, стучит, стучит по стеклу, я не отдам тебя никому!" группа "Иванушки"».
Эвелина Бледанс шутит на тему красоты: «Бледанс-патчи лучше всех!!! Кладем на все места! Используй огурец полностью! Мы за толстую шкурку».
Актриса Елена Лядова тоже не боится быть смешной, позируя с красным «носом».
Фото и видео: Instagram
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