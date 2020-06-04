3 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Валерия показала «пост-карантинный» образ: «А у нас во дворе... Странное ощущение из-за того, что дома просидели несколько месяцев — не сразу ориентируешься, какое сейчас время года. Кажется весна, а на самом деле лето».

Ольга Серябкина устроила экстремальные «покатушки».

Наталья Подольская показала, какой была в юности: «Это фото 2012 года, когда укладываю Тему, роюсь в телефоне... а что еще делать, ведь я в добровольных заложниках».

Саша Савельева показала короткое видео со съемки: «Мне кажется в этом образе я похожа на героиню фильма "Почему женщины убивают". Кто смотрел? (скрипит, если что, машина)».